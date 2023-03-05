新剧与郑惠玉飙戏 皓皓演骗子想奸得不动声色

时隔九年没拍戏，歌台百变王子皓皓一个月内接两部本地剧，在本地新长寿剧《只此一家》挑战歹角当骗子，与阿姐郑惠玉飙戏！

皓皓在舞台剧上的多变可塑性有目共睹，但自嘲演戏不是强项，最近连接两部本地剧，他笑称：“这是我一生之中首次发生的幸运际遇。”

两部新剧中，一部是方言剧《天公疼憨人》，另一部则是长寿剧，由郑惠玉、黄俊雄等领衔的《只此一家》。

“《天》我只是客串演出五场戏，《只》则参演了九集的戏份。”皓皓说。

他自我要求高，连接两剧，希望能交出亮眼的成绩单，深怕做得不够好，结果压力大到失眠。

诠释歹人，皓皓也希望奸得不动声色，“有些演员外形就占优势，像黄秋生，一个眼神就足以让你害怕！”另一个奸得出色的，意外听到皓皓点名古天乐，“他脸上总是挂着笑容，却可以很坏”。

同时拍两剧，将面临两剧同天拍摄，甚至早午拍戏，晚上赶去主持节目的情况，但皓皓乐于接受来自工作的压力。

同时拍两剧 忧角色混淆

尽管业界看好皓皓能应付裕如，但接到片约，皓皓既感恩又忐忑。他坦言：“因为很久没演戏了，没有信心，拍戏也非我专长，两剧同期拍，担忧角色混淆，也担心自己不会背台词，影响拍摄进度，一直希望剧组别给我太多戏份。”

为了以最佳状态出镜，皓皓积极减重，两周减去三公斤。

拍《只》还挑战当歹人，很多粉丝的皓皓会有形象包袱吗？

“其实，这次演绎‘坏人’自己会OK吗？我也问过自己，不是没担心过，但如果演得好，甚至能让人讨厌，那我就成功了。我想接受挑战，过一过戏瘾。”

与阿姐郑惠玉、阿哥黄俊雄结戏缘，皓皓语带喜悦：“惠玉姐真的很好，她平时让人有‘高高在上’的明星感，原以为接触会有距离，但惠玉超级友善，一点架子都没有，还提点我怎么入戏，在她面前，我就像个粉丝。”

皓皓与阿哥黄俊雄并非首次合作，“之前合拍过《小子当家》，这一次再碰头难免来个大拥抱，哈哈”。

“黄俊雄似乎更瘦了，上镜会很好看，他说自己吃得很多，但运动量很大，体态保持得非常好。”

另一个与皓皓有对手戏的是老戏骨张锦华，皓皓说：“她在剧中演我干妈，人很慈祥，有了年岁，走起路来步履缓慢，也有点驼背，但一拍戏她就能够挺起来，是一个非常专业的前辈。碰面时，她还戏言自己是我的粉丝，看过我的演出，我当场被吓到，但距离一下子就拉近了！”

皓皓透露，他会尽快拍完自己的戏份，3月飞回台湾拜祭父亲尽孝。

为方言剧重新学福建话

新台方言用词发音不同，皓皓跟林茹萍学讲福建话。

在方言剧《天公疼憨人》中，皓皓演一名保安，与陈邦鋆对手戏最多。

皓皓需要在《天》撂福建话，原以为对来自台湾的皓皓必定游刃有余，他却透露，台湾闽南语与新加坡式福建方言在发音上很不同。

皓皓还特别向语言专家林茹萍恶补方言，他说：“等于重新学说福建话咧！”