被攻击“胖子恶心” 小甜甜开腔：你们应该都不是妈妈

（台北讯）小甜甜（张可昀）产后体质改变发胖被骂恶心，脸书发文回怼酸民：“产后的体质改变我突然变成一个药罐子，一天要吞近20颗的药，但这些病状还是会一直发胖，很多不知道的人整天攻击整天嘴，胖子恶心变好肥腿好粗不要出来吓人……扒拉扒拉！但我想你们应该都不是妈妈，更都是没经历过生产的人吧？”

小甜甜过去曾在三年内甩33公斤，但在2021年生下女儿“米苔目”后因甲状腺低下、雄性激素过盛、多囊性卵巢三个问题发胖。她说：“虽然经历了那折磨人的怀胎十月，生产时的一层一层又一层被剖开留（流）着满满的一大堆血，但点点滴滴都是喜悦，因为对她平平安安健健康康来到了这个人世间。”

产后发胖身材饱受网民攻击，小甜甜不禁感叹：“以前我也不知道原来有一种东西叫做：产后的体质改变！这由不得你，更不是你能选择的，所以希望你们看到其他母亲正在或已经的身体形态转变，不要用嘲讽取笑的口语字眼来伤害正处于最脆弱的她们，因为这些改变，是为了换得孩子健康平安的来到这个世界！”

她打趣说女儿是“假扮的天使”，人前可爱，人后会用魔抓把妈妈的脸抓花。单亲家庭出身的她，现也离婚，和小13岁的老公宋晋贤离婚官司据知已在2月23日调解完毕。虽无法给女儿完整的家庭，但她反思：“完整的爱是什么？是没有人说了算？”