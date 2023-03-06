因爆红失去隐私 “泰国F4”感到寂寞

日本漫画《流星花园》过去20年几次被改编为真人版偶像剧，继台湾、日本、韩国和中国大陆推出各自版本之后，泰国GMMTV也在2020年宣布制作泰国版，找来Bright、Dew、Win和Nani分别出演“道明寺”Thyme、“花泽类”Ren、“西门”Kavin以及“美作”MJ。泰版《流星花园》于2021年底首播，四子火速凭剧爆红，2022年10月展开“Shooting Star Asia Tour”，首站去印度尼西亚，之后陆续到马来西亚、菲律宾、台湾、香港和越南，3月11日（星期六）即将来新加坡见粉丝。

“泰国F4”日前为了见面会通过Zoom视讯接受《联合早报》的访问，全程以英语作答。四帅当中，25岁的Bright今年出道10年，演艺资历最深，在拍摄泰版《流星》前一年，他与24岁的Win凭《因为我们天生一对》爆红，两人戏里戏外培养好默契；至于22岁的Dew、25岁的Nani则在泰版《流星》中初尝拍戏滋味。

提及四子凭这部剧名利人气双收，Dew说，除了知名度获得提升，在影视、歌唱方面得到了更多机会；Win则说，之前发梦没想过会有来自世界各地的粉丝，随后Bright接话：“能有来自全球的粉丝爱我们，我们真的很有福气。”

可是，他们同时认为成名是有代价的，虽然获得各地粉丝的拥护爱戴，Win坦言，现在时时刻刻必须注意言行举止，语带些许无奈地说：“但我们也是人。”Bright补充，尤其是在公众场所，他们须要时刻保持有礼貌，更加谨言慎行，之后还说：“我们没有了隐私。从事演艺行业，有时候工作会面对很多压力。”Win似乎有同感，他指出：“有时候会感到寂寞。因为没有了隐私，所以不想外出，就一个人待在家里。”为了解闷，他们有时看电影、听音乐，有机会也会到彼此的家中聚聚。

有信心跳出F4影子

虽然未直接提及其他版本《花园》，但Bright受访时直言，过去几个版本都很优秀，他们演好的同时须要呈现属于自己的诠释，这无疑是一大挑战。Win也说：“对我来说，我希望角色能有自己的风格。虽然剧情和故事没变，但我们呈现的版本须要不一样。”

泰版《流星》如此成功，之后接演其他角色时会否觉得难以跳出这部剧的影子？

Bright直言不会这么想，“当我们接下新的角色，他会是全新的故事和人物，跟之前的角色没有关系。”

至于下来想要尝试的角色，四人瞬间笑成一团，你一言我一语，Win笑言想演小丑，并望向Bright透露“他想当蝙蝠侠”，而Dew则希望能出演罗宾呢。

泰国F4盼兄弟情不变 成为更好的自己

“泰国F4”将带着“Shooting Star Asia Tour”来到新加坡，谈到对狮城的印象，Bright马上联想到干净，形容本地粉丝可爱有活力。Win说：“我爱新加坡，这里要什么有什么，吃得又好，城市漂亮，交通方便，粉丝也很棒。”曾在本地搭乘公共交通工具吗？Bright笑道：“德士和旅游大巴！”

英文俗语“Shoot for the stars”指的是追寻远大的目标，四人现阶段为自己定下了哪些目标？五年之后，他们觉得自己会过着什么样的生活？

Bright毫不犹豫地说，五年之后，四人的兄弟情依旧不变，“我们想要成为更好的自己，交出更好的作品。个人方面，我想我会专注歌唱事业。”

Win希望有机会与来自不同国家的团队合作，并与Dew异口同声说，希望能磨炼演技，尝试更多不同角色。

Bright还幽默透露，Nani的梦想是成为亿万富翁，不过这个目标似乎太遥远了，“所以他想成为歌手。”

“Shooting Star Asia Tour”新加坡站于3月11日（星期六）晚上8时在星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行，票价148元至288元（不包括行政费），欲购票可上网或拨打31588588。