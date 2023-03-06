时隔八年推出华语新歌《又十年》 张学友唱出心境的转变

图片由环球音乐提供

张学友时隔八年推出最新华语歌曲《又十年》，唱出时光的飞逝和心境的转变。这首歌，他唱到眼泛泪光，因为有种亲身经历的强烈感触，歌词内容跟他的想法和生活上的改变很接近，简单的旋律则像是平静述说着他的经历。

张学友为宣传歌曲接受《联合早报》访问，并以视频回复记者的提问。谈到对这首歌的感触，他说：“其实这歌也没那么沉重，就是希望大家珍惜时间，珍惜现在，好好地过每一天，好好地做自己想做的事情，因为一眨眼就十年。”

一眨眼就十年，他说这是年轻时不会说的话。“以前常常会说，时间可以快一点吗？我可以快点长大吗？我有一些对未来十年的期望，很想赶快到未来这个十年。现在不是对未来没有期望，只是因为不知道还有几个十年。后来的十年会有一个不知道的恐惧在里面。我还来得及吗？是心情有一点急的感觉，要做的事情要赶快做了，我还有几个十年呢？现在看十年是很难过的，不是那种难过，是过得很慢很长。现在的十年是，啊！十年了！啊！又十年了！我上次唱那个《醒着做梦》快十年了吗？”

他感叹时间的流逝，也提醒大家别蹉跎。“我觉得人都是很乐观的，以为自己有很多的十年，但你认真地看事实，在你周边发生的，在新闻上出现的，老实说你根本不知道自己有多少个十年。有些年轻的（生命）十年都没到就没了，对吧！那我们在这个无法控制和无法预知的未来，时间它不停地跑，以前会觉得跑就跑吧，没关系，现在是想叫都叫不住。所以无论你现在是哪一个年纪，我觉得最好尽快知道自己想要做什么，喜欢的是什么，然后努力去追求，一步一步把它做好。”

张学友在粤语歌曲《日出时让街灯安睡》MV中饰演古董店老板，演绎从想放弃到坚持的心态转变。

对放弃和坚持有更深体会

张学友早前也推出粤语歌曲《日出时让街灯安睡》，这是他和李幸倪2021年合唱的歌，这次推出独唱版，歌曲述说想放弃到坚持和自我勉励的心境转变。

三年的疫情，让张学友对放弃和坚持有了更深的体会，他说：“坚持是必须的，没有坚持，也不会有这首歌。还是坚持，希望可以做一些好音乐，唱一些好听的歌啊！放弃，我觉得看你怎么去看‘放弃’。在这个时间里面，很多东西你本来想做都没办法做了，比如说我刚刚看新闻，有些人本来是做空服的，现在不做了去做别的，他们算是放弃了吗？是因为环境不一样了，你必须要生活，必须要改变，可是他还在生活，他没有放弃生活，他只是改变了工作方式。我觉得在放弃跟改变中间有一个灰色的地方，他放弃生活放弃自己才算是放弃，所以基本上改变，我是可以接受的，但放弃是不应该的。”

未来半年将开唱 再邀吴庆隆合作

疫情退去，歌手纷纷回到舞台开唱，早前有传张学友也将开唱。这次访问，张学友亲口证实未来半年将开演唱会，“我现在只能告诉你，其实我准备了一段时间，那它要是真的可以发生的话，一定是在未来半年之内就会发生。”上一次的“学友·经典 世界巡回演唱会”音乐总监是本地知名音乐人吴庆隆，张学友说这次会邀请对方再度合作。

“学友·经典 世界巡回演唱会”从2016年10月至2019年1月在世界各地举行，共唱了233场，这次会不会想打破自己的纪录？张学友说：“啊！没有！没有想！我觉得我唱歌那么久了，开演唱会也不是第一次了，再去追求这个东西是很无聊的一件事情。我不想，也不敢，也不一定有能力再去唱几年，然后几百场这样唱啊，这样跑来跑去到不同的地方。”

过去三年因为冠病疫情无法开唱，他自有办法满足歌瘾，笑说：“我本来开演唱会最多的是在家，比在台上开得更多，而唱歌它本来就是一个瘾，就是你爱唱就唱啊！所以我这三年开了很多自己的演唱会。”