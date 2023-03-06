Mirror推出首支英语歌曲 幕后团队为K-pop界精英

香港人气男团Mirror出道五年，席卷粤语流行乐坛之后，放眼国际舞台，将于3月17日（星期五）推出首支英语歌曲“Rumours”。Mirror接受《联合早报》电邮访问，分享首次录制英语歌的心情说：“非常开心和兴奋！这是Mirror首次尝试全英语歌曲，对我们来说是个重要的突破。”

Mirror介绍说：“这是一首很直接的歌曲，讲述在刚刚追求女生的阶段，身边可能出现各种谣言。歌曲风格和以前不太一样，希望大家能感受到我们有别于过往的一面。”

被问及录制时遇到怎样的挑战，他们透露：“录制过程一点也不容易，英语歌无论是咬字、情绪或是气息，都和广东歌不太一样，所以我们特地邀请了声乐教练Andrew Choi合作。我们12个成员都和他有一对一的指导环节，花了不少功夫，希望大家满意我们这次的作品。”

Andrew Choi是美国韩裔歌手及创作人，曾与韩团Exo、2PM、东方神起，以及日团Exile合作，也曾在韩国歌唱综艺节目“K-pop Star 2”获得第三名。

借K-pop带出Cantopop

“Rumours”的创作人也飘着浓浓“韩味”，词曲作者是来自瑞典的Alex Ludwig Lindell和Chris Meyer，前者曾为BTS、Red Velvet、Twice、Monsta X等韩团写歌制作，后者曾与SHINee和少女时代合作。

幕后团队都是K-pop界精英，Mirror是否寄望“Rumours”像K-pop一样唱响世界？他们回应：“K-pop的成功对我们来说是很好的参考例子，我们当然希望可以像他们一样跃上国际舞台，在全球娱乐市场有一定的地位之重。但我们想做的是把香港乐坛和广东歌的特色与美感融入我们的作品中，让全球观众感受到真正Cantopop的精粹。”

Mirror分享说，为了将本土文化呈现在这首英语歌里，“Rumours”MV特地在一家怀旧的港式发型屋拍摄，用Mirror的方式把香港情怀记录下来。

Mirror于2018年的ViuTV选秀节目《全民造星》出道，随后风靡全港，掀起香港久违的追星热潮。对于团体的成功，Mirror深有感触，“我们开心不单单是因为受到大家的喜爱，更多是因为越来越多人开始或是更加关注香港乐坛和广东歌，我们很荣幸能在这件事上做出一点小贡献。近年Cantopop的‘回暖’不是Mirror一个团体的功劳，而是整个乐坛，幕前幕后工作人员的努力成就的。”

至于接下来的目标，Mirror说：“希望Mirror能继续突破和探索，把广东歌带到更远的地方。我们也知道世界各地都有讲广东话的朋友，希望能透过音乐的力量把大家联结在一起。我们希望Mirror是一个带给大家正面影响和动力的团体。”

坠屏事件打击大 Mirror感谢歌迷不离不弃

Mirror于2022年7月在香港红馆开唱时发生严重意外，舞台上方的大型LED屏幕松脱坠落，砸在舞者阿Mo（李启言）头上。阿Mo至今仍留医治疗，他父亲不时在网上交代儿子的最新情况，2月分享儿子在外骨架（exoskeleton）的控制模式下踏出第一步，也能随着外骨架的步伐走完一整条走廊。

Mirror一直很关心阿Mo的情况，并和大家一样很开心看到他的康复进度良好。Mirror也希望大家继续给阿Mo和他家人鼓励跟支持的同时，不忘给他们一点空间。

这起演唱会意外对Mirror是很大的打击，团员们如何一起克服这段艰难时期？Mirror说：“首先要谢谢歌迷朋友，感谢你们一直都在，因为有你们，我们才可以再次充满自信和热情站上舞台。也要感谢Mirror的成员们和我们的工作人员，大家互相支持，克服难关。沉淀后的Mirror将会带来不断的进步和突破。”