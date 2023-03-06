星牌运动员

8频道 晚上8.00

篮球挑战继续！星牌运动员不仅要学习技能，还要培养战术意识。篮球小白可否跨越障碍？篮球高手是否都能突破自我，创造奇迹？哪队是你心中的“星牌篮球赛”冠军？下一个运动项目，是入门门槛极高的乒乓球。星牌教练为我国男单一哥周哲宇和甜姐儿王歆茹。两人发球快如闪电，星牌运动员能否一一接下，还是招架不住？

浊水漂流 Drifting

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：谢君豪、李丽珍、吴镇宇。辉哥出狱回到乌烟瘴气的深水埗街角，与越南难民老爷、洗碗工陈妹、毒瘾极深的大胜、半身不遂的阿兰等街友们再次重遇。但出狱当晚遇上食物环境卫生署人员突击扫荡，辉哥与街友们的家当尽失。刚毕业的社工何姑娘替众人打官司申请索偿，并要求政府道歉……

克里斯洛克：选择性抓狂 Chris Rock: Selective Outrage

Netflix 已上线

喜剧艺人Chris Rock（克里斯洛克）在奥斯卡颁奖礼拿知名男星Will Smith（威尔史密斯）的太太开玩笑，被史密斯冲上台掴巴掌，震惊全球。洛克参加Netflix直播的全球演出，为观众带来一连串笑料之余，对两人的冲突会有新爆料吗？

当幸福来敲门 The Pursuit Of Happyness

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上6.05

根据真人真事拍摄而成，叙述单亲爸爸带着儿子，从流浪街头到成功开创公司的奋斗过程。Will Smith（威尔史密斯）与儿子Jaden Smith（杰登史密斯）联袂演出感人的父子情。