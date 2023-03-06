本地女导演揭某大腕男星要求40保安催人气

本地美女导演周依丽闯荡中国娱乐圈，看尽明星百态，笑谈某大腕男星要求40保安催人气，结果沿途一个粉丝都没有!

“该大腕担心粉丝太多，要求40个保安护驾，最终找来30保安添人气，不料走进会场的沿途见不到一个粉丝！”

“曾是名模出身的女星出席活动居然临时拒绝走T台；另一名健忘女星出席发布会之前又不肯彩排，觉得是‘侮辱’，结果走出来面对媒体提问只会傻笑……”

交游广阔的依丽认识不少娱乐圈艺人，她曾与吴彦祖的好友拍拖，当年还以艺术指导身份，找来何超仪拍了短片《太太》，她也参演了一角，中国人气旺的佘诗曼是她交情很不错的艺人朋友，“佘诗曼非常努力自律，态度非常专业。”

“筹备‘移动式嘉年华’曾与古天乐合作，他拍《绝世好Bra》时还借了我在香港的家拍摄，人很友善，只是当年一句华语台词NG了多次；曾与郭妃丽一起走猫步、林湘萍也是认识的朋友，吴振天在香港时还住过我家。”

说话妙语如珠的周依丽（Elaine Chew）接受《新明日报》专访，她是土生土长新加坡人，身高180公分，外形是宣萱+佘诗曼的混合体，站出来高人一等，注定是聚焦灯下的发亮体。

模特儿出身

周依丽10几年来都在神州大陆发展，战绩辉煌，一年最多筹办200场时装秀、10几个大型活动，依丽明星气场慑人，为何走入幕后当导演?

依丽是模特儿出身，因赢得“亚洲模特儿大赛”冠军，被香港无线电视台发掘，在TVB8担任娱乐节目主播，主持包括《潮流追风》等节目，但做了两年就不做了。率直的她说：“我不想再靠颜值吃饭，就毅然离开了！”

离开之后，依丽创办自己的时尚事业工作室，之后再被娱乐集团收购。

后来，依丽进驻中国运作欧洲之星嘉年华，把国际大型项目带到中国各大城市，她最擅长的是创意策划和艺术编排指导，“我为许多大型晚会、颁奖典礼、国际选美等设计别具一格的视觉盛宴。”