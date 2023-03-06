张艺谋贺岁片《满江红》3月23日登狮城

姗姗来迟，中国春节票房逾45亿人民币（约8亿7600万新元）夺冠，张艺谋掌镜《满江红》本月23日攻入狮城！

由老谋子张艺谋操刀的《满江红》是吉兔年农历春节电影，中国大年初一隆重登场，据中国猫眼即时票房，《满》至今放映44天，卖座冲破45.09亿人民币（约8亿7850万新元），是中国春节档票房冠军，居次者是《流浪地球2》，放映44天吸金39.70亿人民币（约7亿7353万新元）。

《满》故事围绕南宋绍兴年间一桩谜案展开，时值岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前夜，金国使者尸体在秦桧住处被发现，所携密信也不翼而飞。

5大男星飙戏

《满》主角是沈腾、易烊千玺，两人在片中是舅甥关系，沈腾饰演外表看去是胡混“小兵”的张大，易烊千玺则是亲兵营副统领孙均，戏精张译饰演宰相府总管何立，德云社相声一哥岳云鹏饰演副总管武义淳，人人唾骂的南宋宰相秦桧则由雷佳音饰演。

看5男星在片中精彩飙戏，已令人拍案叫绝。

《满》是一部构建在真实历史时间上的虚构故事，在全片中，丢失的密函就是整个故事的引子，情节环环相扣、节奏紧紧相连，台词则在插科打诨与缜密严谨之间反复交替，这一来，喜剧与悬疑、搞笑与严肃相映成趣，因此，既没有因为笑料削弱严肃的主题，也没有因为主题沉重让观众看得心情难受，更绝的设计是角色，谁忠谁奸，几乎是猜不透的谜！

遗憾的是，《满》并未成为本地今年的贺岁档电影，不过，据最新消息，本地片商mm2引进了《满》，并安排在3月23日本地放映，发言人表示《满》虽然迟了一个多月才杀到狮城，但影片在中国票房夺冠，也增添片商引荐这部高素质影片的信心。

沈腾曾拒与易烊千玺合作

提到选角，《满》导演张艺谋就曾对媒体说，中国电影需要新力量，23岁的易烊千玺是首选，希望外界透过《满》看到不一样的易烊千玺，看到他的肃杀、萧瑟、孤独、酷劲以及哑忍。

《满》另一个主角沈腾提到易烊千玺就说：“第一反应是不愿意，因为他太帅了，然后又愿意，别看他帅，但他戏好，跟好演员在一起，无论年龄大小，能遇强则强，又能很好的学习。”

易烊千玺23岁，沈腾44岁，两人年龄相差21岁，但演出火花四溅。