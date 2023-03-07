姚彣隆亲睹水灾惨况 在社媒呼吁积极赈灾

连日豪雨引发马来西亚柔佛等地出现大水灾，新传媒艺人姚彣隆在个人社媒分享朋友发起的赈灾活动。

姚彣隆参演的本地剧《黄金巨塔》刚落幕，回到柔佛住家的他星期一（3月6日）接受《联合早报》音讯访问时透露，前几天开车载着太太与孩子去马六甲，途中在高速公路塞车，因为工作人员在砍树，他说：“我相信担心雨水太多，泥土松软，树会倒，所以政府派工作人员砍树。”

姚彣隆希望避开塞车，就从麻坡下高速公路走小路，结果亲眼目睹水灾的惨况，他说：“很多屋子浸泡在水里，水流很急，我们走到一半，又遇到树倒，当地的马来居民很热心带着我们穿过棕榈园的小路才脱困。”姚彣隆说身边有很多朋友义不容辞帮忙筹集食物或金钱，预计星期二（3月7日）回到新加坡投入新戏拍摄的他说：“我很想参与赈灾，可是忙着拍戏，体力是问题，因为赈灾不是简单的事。朋友的家人住在水灾地区，他们都说灾情真的很严重。我力不能及，在自己的社媒分享相关的赈灾筹款活动，希望能尽一点绵力。”

他说马国政府也努力帮助灾民：“出了很多钱，我在高速公路上看到很多政府部门的车子载着很多船去帮助灾区的老人或动物脱困，看到政府的很多行动，大家都想尽力帮忙，这些赈灾活动，让想帮忙又心不能及的忙碌者能尽一点绵力，慰问受灾户，我觉得很不错。”

姚彣隆在个人IG分享朋友发起的赈灾活动，他写到：“三合港灾黎急需床褥、被单、枕头、纸尿片、婴儿奶粉、饮用水，以及干粮等救援物资……他们（灾民）真的很需要我们的帮忙，大家有钱出钱，有力出力好吗？谢谢大家。”他也放上联系人的联络及捐款方式 。 （李亦筠／报道）