李亚鹏因1岁女儿手指患病被质疑基因 老婆主动揽责任

（北京讯）李亚鹏和海哈金喜的女儿夏夏即将满1岁，作为家里的小公主，夏夏从出生那天起，就受到父母的无限宠爱。然而最近，她的身体却出现了一些问题，让海哈金喜非常担忧。

日前，海哈金喜在社媒上传了一段视频，里面她带着女儿去医院，一路急匆匆的，神情紧张。原来，她最近发现女儿的手指经常脱皮，连指甲都变形了，情况有些严重。因为李亚鹏出差不在家，海哈金喜只能在老父亲的陪同下，带着女儿去挂诊。

医生让夏夏做了抽血检查，她表现得非常棒，一声都没哭，甚至还睁着大大的眼睛全程观看，得到了妈妈和外公的一致夸奖。

最后经过医生的一番检查，确定夏夏患上了指端皮炎，指甲营养不良。听到医生的话，海哈金喜松了一口气，但还是有些自责，认为是自己没有照顾好女儿。她还指出女儿的手指出现这种情况，可能与自己在孕期的地中海贫血有关。

海哈金喜在视频里这么说，似乎是想将全部的责任揽到了自己身上，因为之前有网民质疑李亚鹏的基因有问题。更早前，她透露过女儿的手指脱皮变形，当时很多网民在评论区留言，说李亚鹏和王菲的女儿李嫣患有先天性唇裂，很难让人不产生他基因有问题的联想。

不过据了解，这次夏夏患上的指端皮炎，与基因遗传并没有太大关系，是儿童常见的症状，特别是在春天，很多婴儿都会出现湿疹等皮肤问题。难怪海哈金喜在视频中特意为李亚鹏澄清。

女儿夏夏出生之后，海哈金喜和李亚鹏的感情更加牢固了，夫妻俩经常在社交账号分享一家三口的视频，生活温馨幸福。海哈金喜虽说比李亚鹏小19岁，但生活中的她成熟稳重。自从嫁给李亚鹏以后，她便安心做起全职太太照顾女儿。前些日在她的社媒动态下有网民吐槽王菲，海哈金喜还发声维护，称呼王菲为“菲姐”，直言王菲是自己的偶像，高情商发言获赞。