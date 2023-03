韩国真人秀曾揭邪教恶行 骇人案件追查一半收死亡恐吓腰斩

(首尔讯)Netflix纪录片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)讲述JMS、五大洋、婴儿花园和万民中央教会四大韩国邪教的真面目,包括性侵女信徒、掠夺财产、教唆杀人等恶行,自3日上架之后引起全球热议,韩国的邪教问题也再次受到全球关注。

其实韩国的邪教问题早已广为人知,除了有不少韩国剧集和电影都曾以邪教为主题之外,17年前金贤重(Kim Hyun-joong)所属男团SS501所主持的综艺节目《SS501 SOS》中,揭发了一个有信奉邪教组织的村落虐打未成年女村民,村中的少女们更是一到18岁就离奇消失甚至死亡,节目组当时一度收死亡恐吓而没再追查事件草草收尾。如今随着Netflix纪录片的上架,《SS501 SOS》的片段再次受到关注。

由MNET电视台制作的《SS501 SOS》于2006年11月1日至12月20日播出,一共有8集,主持人为男团SS501的5名成员,包括后来凭《花样男子》爆红的金贤重。一名少女委托节目组调查一个已死去的朋友真熙,事缘她有一日不小心将电邮发给了两年前已堕崖身亡的真熙,但最后却竟然显示了“已读”,令她深信真熙可能未死。该名委托人与SS501的成员们会面时,透露她当时已经觉得好友的死亡很古怪——真熙主动提出要爬山,后来又抛下同伴独自赶路,最后委托人只听到真熙的尖叫,就消失在悬崖边。过后警方没有发现真熙的尸体,仅仅凭现场遗留的头发和牙齿,就确定真熙已死亡。

少女们一到18岁就逐个消失

节目组凭电邮的IP追踪出是由一间网吧所发出,并发现有一明与真熙容貌不同、但外形非常相似的女性曾经到过网吧,原来该女子就是整容后“复活”的真熙,再追查后发现她正从事援交的工作。节目组伪装嫖客去接近她,但她却否认身份,并袭击了节目人员后逃走。

其后,节目组穷追不舍去到真熙的老家找线索,一进到村里就感受到气氛不寻常。真熙生前提到双亲已离世,只有一个妹妹,但当节目组去到村内,这才发现真熙的父母还在生,而且两人一见到电视台的人走掉。节目组又找到真熙的妹妹善熙,她透露其实村里有一个名为“活显帝国”的邪教组织,一直控制着村中的所有村民。该组织的信徒会为了“复活救世主”打人,甚至做出任何杀人违法的事情。而且村中未成年少女都必须按教规奉献给他们的大天主,然而,最诡异的是这些少女们一到18岁就逐个逐个消失。

善熙透露她和姐姐因为都不想入教而经常被父母痛打,姐姐后来逃走到首尔,过后就“出事身亡”。说到一半,善熙就被父母发现并拖回家,节目组隔日再回善熙家中,却发现不见了善熙。她的父母称女儿因为听信村民的谣言,精神出了问题而送到亲戚家休养,甚至还拿出了医生证明书。

为逃离魔掌自敲牙齿假死

三星期之后,节目组收到青少年保护机构的电话,称在首尔发现了善熙和一个小男孩,现时正在医院的她健康状态很差,而且身上有很多被虐待的疤痕,脸也是浮肿的状态,不过强调她的精神没有任何问题。节目组再回村里尝试寻找善熙的父母,但发现人去楼空,就连声称善熙有精神病的医生也已经消失。

善熙出院之后换了工作,却又突然人间蒸发,她的姐姐真熙主动联系节目组,希望他们可以帮忙救出妹妹,并说出原来当年扮死的原因,是她被父母带去宗教头目进行圣洁仪式,即献上贞操,最终她敲掉牙齿假死才能逃离魔掌。

当时和善熙一同被关在“祭拜堂”里的,还有一个名为胜宇的小男孩,他在医院里虽然非常乖巧听话,但却经常保持高度戒备,又经常讲“不要打我”,似乎曾经被人虐打过,出院之后更被发现有暴力倾向。节目组后来与胜宇的奶奶联络,得知原来胜宇的父母是邪教信徒,在胜宇3岁时,胜宇爸爸和胜宇的双胞胎弟弟在一场火灾中惨死,存活的胜宇被妈妈接去娘家居住。SS501听完胜宇的故事之后,积极帮助他融入社会,不断对他展开关心和慰问,五位成员更带胜宇一同去渡假屋玩,度过了一段欢乐的时光。

诡异画作中“五个人头被斩”

就在这时节目组收到了邪教组织的死亡恐吓,包括收到被斩头的鸡、车身被人用血写字,还收到电话录音:“你们给我小心点……因为你们那不像话的电视节目,我们善良的大天主现在都陷入困境了,你们再这样下去,善熙和那小孩,以及那歌手们还是什么的(指SS501),如果你们以后想舒坦地活久一点,那就老实点,别在那里胡说八道。”

节目组后来去到善熙和胜宇一同被关的“祭拜堂”,从一个录影带中发现惊人真相,原来在火灾中独自生还的双胞胎哥哥胜宇被选中成为该邪教组织的“救世主”。最令人毛骨悚然的是,胜宇虽然表现出很喜爱五位SS501成员,但在第八集片尾的预告中,却在SS501和胜宇一同去的渡假屋中发现了一幅诡异的画作,画中显示有五个人的头被斩了下来。至于画作的意思,以及由谁所画,节目并没有再讲下去,因为播出第八集之后,节目组担心五子会受到伤害,决定停止追查事件,并移交司法部门处理,节目亦随即腰斩,本来想讲下去的故事亦已经无从得知。

网上已播片段因冲击场面,不宜15岁以下儿童观看。