陈泓宇老家惊现大蜂巢急求助

陈泓宇早前在IG限时动态分享这次回马国家乡探望家人时，竟发现屋顶有一个很大的蜜蜂窝，他在接受《新明日报》访问时说，家人都没有被蜜蜂蜇到，并联络了消防员来处理蜜蜂窝。

不过泓宇本身有被蜜蜂蜇过的经验，“小时候，因为当时常去橡胶园玩耍所以有被蜇过几次，虽然有点恐怖，但还好没有太大的问题，回家涂药就好了。”

陈泓宇的家是在森美兰芙蓉。

“我们家（马国的家）周围都会放药粉防止老鼠蚂蚁进来，不过还是有很多老鼠，所以我爸爸就会放一些捕鼠器。同时也有很多壁虎，但我觉得有壁虎是好的，因为会帮我们吃那些蚊虫。”更笑说：“所以有些壁虎是从小养到大的。”

泓宇说，两个女儿并不怕蛇虫鼠蚁，反而是好奇，“我就会跟她们解释，让她们能更了解这些小动物。”泓宇也透露，每次带孩子回家乡都会让她们去体验乡下的生活，感受大自然，“有一次我们需要去买鱼苗，我就带她们一起到卖鱼苗的地方看看，也让她们捉小鱼，还会带他们去橡胶园、榴梿园、玩泥土、看牛羊鸡鸭，她们都很喜欢。”

泓宇也分享了自己生长于乡下的快乐童年，“小时候我都会徒手捉壁虎来当鱼饵钓鱼、到河边捉小螃蟹、捉小虾，然后去猪寮那里拿猪油把小虾米烤来吃，那时真的很爽很开心。”

马国多个地方因最近连日下雨而发生水灾，泓宇表示所幸家乡没有被波及。除了马国，土耳其和叙利亚早前更发生了大地震，泓宇当时有通过教会捐物资帮助当地灾民。