章子怡时装周待遇远不如Jisoo@BLACKPINK 网：还不如不去

（综合讯）巴黎时装周日前刚落幕，章子怡、Charlize Theron、Gal Gadot、BLACKPINK成员Jisoo（金智秀）等各国大咖纷纷亮相，场面星光熠熠。但有中媒报道称其场面让人看到了中国女星被国外奢侈品牌的轻视。不过，也有港媒说“跟红顶白”本来就是时尚圈和娱乐圈常态。

这次巴黎时装周上，参加奢华品牌Dior秀场的中国女星主要有章子怡和刘雨昕，刘雨昕是该品牌大使，章子怡和品牌则没有合作，只是单纯受邀去看秀。她章子怡因为在好莱坞知名度高，多年前就受到该品牌的青睐，多次受邀去参加该品牌的秀场，而且之前受到的待遇颇高，都是该品牌的高层亲自迎接她。

接待、座位、酒店、服装4待遇 章子怡全输Jisoo

但这次章子怡的待遇却远不如从前，根据网民提供的资料，章子怡和刘雨昕都是和素人一样排队进入秀场看秀，章子怡所住的酒店还是自费的。进入内场后，章子怡的位置被安排在相对靠角落的位置，而且过程中没有任何该品牌的高层来接触她，坐在章子怡身边的则是“神奇女侠”Gal Gadot。

刘雨昕作为品牌大使，同样没有受到该品牌高层的迎接，内场被安排坐在几个没什么知名度的外国艺人旁边，坐的还是靠边的位置。

另一方面，Jisoo在这次秀场上受到的待遇和章子怡、刘雨昕简直是天壤之别。她是该品牌的全球代言人，直接坐着品牌方派出的车辆进入秀场，然后由品牌公关总监牵着手走进秀场，受到了最大的关注。在内场，她身边坐着的都是品牌方的高层人物，直接登上了热搜。品牌方还为她淮备了酒店，还在酒店房间里摆放了很多礼物。

区别对待大是否合理 网民分两派论战

另外，Jisoo这次看秀穿的是该品牌今年秋季的超季高级定制礼服，章子怡穿的只是最新的春季衣服。

报道说，章子怡是国际影后，在国际上的知名度和名气都不输Jisoo，Jisoo别说是国际影响力不如章子怡，在韩国也只是偶像，远不如其他韩国女星的影响力大。但没想到在同一场秀场上，章子怡和Jisoo却受到品牌方如此大的区别对待，难怪中国网民为前者感到不值：“还不如不去，待遇又不好。”

不过也有网民觉得很正常：“国际舞台真不是养老摆资历的地方，红你待遇就好，有国际影响力你待遇就好，其他都是屁”“时尚圈是最势力的名利场”等。相对于BLACKPINK红透全球，章子怡近年养尊处优，拍片贵精不贵多，在竞争激烈的国际市场里，少作品少曝光少人气，受欢迎程度自然也成正比——直线下降。何况，Jisoo是全球品牌大使，囊括时尚领域与彩妆领域，章子怡则没有任何头衔，因为这样在造型及待遇方面有些悬殊应该是可以理解的。