第95届奥斯卡颁奖典礼将在3月13日举行,《联合早报》邀请影评人、电影公司人员评点预测各大奖项得主。由马来西亚影星杨紫琼主演的《天马行空》共入围11个奖项,她一举封后的呼声很高;同片的关继威则是角逐最佳男配角的黑马。

本地影评人看好马来西亚演员杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)夺第95届奥斯卡影后,不过认为《塔尔》(Tar)里的Cate Blanchett(姬蒂班查)将是杨紫琼的劲敌。

第95届奥斯卡亚裔参赛者约九人,包括2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄凭《生之欲》(Living)入围最佳改编剧本奖;鲜少与“演技”奖沾上边的亚裔演员今年创纪录,多达四人,当中有三名华人——竞逐影后的杨紫琼与在片中的丈夫关继威和女儿许玮伦,两人分别入围男女配角;泰裔好莱坞演员Hong Chau(周洪)则凭《我的鲸鱼老爸》(The Whale)里男主角的看护入围女配角奖。