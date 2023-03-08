宣萱温昇豪李铭顺三强飙戏 黄暄婷挑战性感舞娘并遭肢解

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本地犯罪悬疑新剧开拍，宣萱、温昇豪和李铭顺三强鼎立，而黄暄婷摇身网络性感舞娘，惨遭连环杀手肢解。

香港演员宣萱、台湾演员温昇豪携手李铭顺、徐彬、黄暄婷、张值豪等演出暗黑系新剧《谁杀了她》。该剧由堂堂映画的周伟堂监制，知名编剧洪汐担任故事人。洪汐首次尝试写犯罪悬疑故事。剧集3月初在本地开镜。

周伟堂（前排左四）率领台前幕后举行开镜仪式，左三起为徐彬、张值豪、林昭婷。

宣萱和李铭顺扮演夫妻，黄暄婷和张值豪饰演他们的儿女，女儿遭谋杀后，这个家也散了。故事透过宣萱的人母角色，表现母爱的极致，并探讨人性。

有关选角，周伟堂星期二（3月7日）傍晚接受《联合早报》电话访问说：“宣萱是我们的第一人选，也是唯一人选。她比较少演这种黑暗的角色，但我们觉得她的年纪符合，她也能驾驭这个不一样的角色。”

至于温昇豪和李铭顺，周伟堂说，两男戏约不断，都是大忙人，经过剧组和演员相互配合下，成功聚集三个实力派演员演出，“他们为剧组抽空参与这个项目。如果没错，温昇豪为这部戏推掉了一部戏。”

温昇豪扮演单亲爸爸，是一名牧师；李铭顺的人父角色上网付费看女性脱衣，未料看的是至亲，他知道真相后晴天霹雳。剧情颇有张力。

黄暄婷甩乖乖女形象 与徐彬一夜情

周伟堂提到黄暄婷说，她的戏份不多，但角色至关重要，“暄婷更突破以往的乖乖女形象，角色更大胆，要色诱他人，被残杀的她还得化特效装。”徐彬扮演警探，“过江CP”会有一夜情戏码。张值豪的戏份不少，跟宣萱和李铭顺有对手戏。

《谁》的演员还包括林昭婷、张信祥和马来西亚演员林绿。周伟堂透露，刘子绚、许美珍、林明伦、曹国辉等会客串演出。

12集的《谁杀了她》预计2024年4月在meWatch播出。