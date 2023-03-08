三八妇女节为旧时代女性发声 郑颖芳榕美心最受不了什么？

郑颖、芳榕和美心分别在新剧《密宅》中扮演1938年、1963年和1988年的女性。恰逢三八妇女节，《联合早报》向三人抛出两道题：一、透过所演的角色，想象该年代女性的生活面貌；二、如果穿越到角色的年代生活，最受不了什么事？

若在1938年生活，郑颖觉得自己会憋很大，无法活得畅快。（龙国雄摄）

郑颖：心理疾病是禁忌话题

角色简介：1938年的千金小姐，家族洋派，她有机会上学，英语流利。爸爸疼她，但生意上的事只交由儿子处理。母亲精神状态不正常。她长期缺乏安全感，心态悲观。

郑颖觉得，精神疾病在1938年是禁忌话题，心理健康不被重视，若一个人有脱序行为，别人只会认定他是“神经病”，不会尝试明白疯癫行为背后的原因。

“所以我觉得戏里（黄）嫊方姐饰演的妈妈蛮可怜的。我的角色心理也出问题，但不能跟家人讲，因为他们不会理解心理健康。现代人幸运一点，可以找专人倾诉，可以看医生，那个年代没有这些，不知道当时的人是怎么应付心理疾病的？”

如果郑颖穿越到1938年，她觉得自己会“憋”很大——憋话，不能畅所欲言，要当听话的女性；憋气，无法放轻松去做每件事情。她说：“感觉一定要听家人的话，听社会的话，该上学就去上学，叫我嫁人就去嫁人。如果我生活在那个年代，我想我会逆行，但可能会因此走很多冤枉路，四处吃亏。”

芳榕：女人最大责任竟是生子

角色简介：1963年的名门闺秀，曾在英国留学，崇尚一夫一妻婚姻制度。带着亲如姐妹的丫鬟嫁进经营珠宝生意的家族，婚姻门当户对。她为了挽回丈夫和保护自己的地位，竟提议丈夫纳妾。

芳榕想象1963年的光景，觉得当时的女性对未来怀抱希望，也更关注人权和平等问题，“我饰演的角色是很有主见的，在那个年代为女性发声，也是妇女协会的成员。”

若要芳榕生活在那个年代的新加坡，她觉得难以融入，因为大多数人的思想依然很传统，“比如一定要生男丁，女人嫁进一个家庭，最大的责任竟然是生孩子！好像我的角色，她嫁人前是很有理想的，思想也前卫，嫁人后渐渐以夫家为生活重心，过程中也放弃了原本的理念。”

美心认为，重男轻女的观念会导致女生没有自信。（龙国雄摄）

美心：看不惯重男轻女行为

角色简介：咖啡创始人的孙女，父亲重男轻女，她从小被漠视。1988年，爷爷心脏病发作过世，她竟然成为家族企业的唯一继承人，父亲因此不满，怀疑她在遗嘱上动了手脚。

美心自电影《我们的故事之沉默的年代》后，再次演绎1980年代背景的戏。她在《我》演照顾三个弟妹，在组屋生活的大姐，在新剧也演大姐，差别是生在豪门。

美心认为，1980年代的重男轻女观念根深蒂固，当为人父母有这样的观念，教出来的孩子极可能被父母的观念影响。

“如果把我放在1980年代生活，我最看不惯重男轻女的行为。我不喜欢不公平，喜欢一视同仁。当爸妈的，不能单单因为是儿子，就更加喜欢他，久而久之或导致女儿没有自信。其实，不管是男生还是女生，当最亲的人不给你爱，你很有可能觉得自己是多余的，心理会不健康。”