周星驰约周杰伦“香港见” “星女郎”林允零追踪关系生变？

（综合讯）香港喜剧天王周星驰与台湾流行天王周杰伦有望合体？

周星驰自从开通IG账号，经常与艺人隔空互动，继过年大送亲笔挥毫的“心想事成符”，星期二（3月7日）又隔空向周杰伦喊话。他贴出自己边喝红酒边听周杰伦歌曲的照片，桌上还摆了周杰伦也很喜爱的罗曼尼康帝红酒，向对方喊话“香港见”，没想到对方两度回应，让网民兴奋敲碗“双周合体”。

周杰伦在IG限时动态回应“星爷，品味太屌了”，接着又晒出自己手拿扑克牌，一旁的电脑放映周星驰扮赌圣的照片。他回应写道：“星爷，你要我从法国带几瓶红酒给你，还是要我帮你会会皮亚卡箱（电影《赌侠2》里的法国赌神）？”

周杰伦5月将到香港开演唱会，此言一出即引起网民骚动，直呼是梦幻联动，希望有机会见到两人同框：“你们见面，我可以在旁边看吗？”“期待星爷与周董同场表演”“要一起拍电影了吗？”

周星驰（右）对林允疼爱有加，两人过去常在社媒互动。（互联网）

林允周星驰结束宾主关系

周星驰过去与旗下艺人林允向来关系甚好，近期周星驰开设社交平台账号，林允却一反常态“零追踪、零留言”，令人猜测关系生变？有消息指，原来林允在周星驰旗下已约满，结束宾主关系独立发展，或许不想打扰恩师兼学习独立，所以在社媒没有交集。

林允因演出周星驰的电影《美人鱼》而一炮而红，并成为周星驰公司旗下艺人，顶着“星女郎”光环的她工作不断，影视双栖。周星驰对她疼爱有加，还罕见地在节目中与她通电话。每年周星驰生日，林允也必准时于社媒送上祝贺，2022年更一早准备好礼物，踏正6月22日零时晒出周星驰多张照片，并写下“老板生日快乐”。

周星驰最近为了新电影在越南招募演员。据负责招募工作的越南导演黎平江（Le Binh Giang）说，周星驰2022年10月曾经前往胡志明市与自己和其他的电影人见面，借此了解新兴的越南电影浪潮。