心系马国豪雨灾情 众艺人为老家尽绵力

马来西亚连日豪雨引发多个地方发生水灾，牵连许多居民，在本地发展的马国艺人纷纷为灾民出一份力。

姚彣隆目睹屋泡水中

姚彣隆说，自己和家人住的地方没有受到影响。（档案照）

姚彣隆说，自己和家人住的地方没有受到影响，不过前几天他开车去马六甲载太太和孩子回新山时，途中因高速公路塞车，就改走小路，结果亲眼目睹水灾的惨况，“虽然道路能通行，但可以看到很多屋子浸泡在水里，水流很急。”

姚彣隆坦言，身边很多朋友都有赈灾，但本身力不能及。“因为我忙着拍戏没时间帮忙，再加上体力有限，赈灾又不是简单的事。”不过有捐钱，早前也在个人社媒分享朋友发起的赈灾活动，希望能尽一份绵力。

马艺瑄：哥哥与义工团参与救援

马艺瑄说，自己位于吉打双溪大年的老家有受到这次水灾的影响但不严重。（档案照）

马艺瑄说，自己位于吉打双溪大年的老家有受到这次水灾的影响但不严重，而家人目前居住在距离市区较近的地方没有受到水灾影响，反而是柔佛的灾情比较严重，“我哥哥本身就是义工，和一群人成立了义工团体，这次除了吉打，他们也有派义工下去柔佛救援。同时他也有在社媒上发起赈灾活动，我都会给予金钱上的帮助，我的妈妈也捐了衣服给灾民。”

马艺瑄也分享了自己体验过的“恶心”水灾，“我小时候住的家（老家）后面有一条小溪，附近也有老乡村，他们家里的排泄系统并不完善，平时的排泄物就直接下河，所以淹水时，当我和哥哥坐在水盆里‘划船’就会看到这些排泄物飘过。我们也有‘机会’近距离‘接触’到四脚蛇（蜥蜴），所以我们的家后面都会安装两道门，防止这些排泄物和四脚蛇进来我们的家。”

马艺瑄也分享了当下大雨，可能发生水灾时，应该做好的事前准备，“把电器放在高处、重要的文件像护照就放在一个包包里，随时即时带走。如果已经来不及逃离家园，那就赶快找一些可以浮起来的物品、会发声音或灯光的物品，然后尽量往房子外面跑或想办法爬上屋顶等待救援，千万不要躲在家里。”

马艺瑄也说，其实在马国大部分地区，居民都会成立社媒社工群组，大家应该加入或追踪，以便第一时间收到有关灾害的消息。

张哲通捐钱赈灾

张哲通捐钱帮忙这次的水灾。（档案照）

张哲通也有捐钱帮忙这次的水灾，“庆幸家人住的地方没有受到影响”，他本身也没有经历过水灾。

哲通也提供了一些人民在面临水灾时应该做好的防备，“将重要的文件放在防水袋里、尽量避开严重积水的道路以及走路不要靠近水渠或斜坡。”