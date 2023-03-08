香港邵氏爆离巢潮 马德钟李施嬅张兆辉约满走人

（香港讯）传邵氏掀离巢潮，李施嬅、马德钟和张兆辉约满相继走人！

根据香港报章报道，最近邵氏旗下艺人出现离巢潮，继李施嬅约满低调离开后，五年前圆视帝梦的马德钟也离开，连几年前在中国拍了不少好作品，在当地有知名度的张兆辉今年约满后也将离开。

香港艺人李施嬅。（取自网络）

传马德钟将离开，颇让人感到意外，因他在疫情期间签约邵氏成为包薪艺人，除了拍摄网剧《飞虎3壮志英雄》，也拍了不少TVB剧，如《我家无难事》《双生陌生人》《有种好男人》及尚未播出的《再见枕边人》等，间中北上直播带货及做综艺。有指他有感签约前后分别不大，故决定离巢，对此他承认今年已约满离开，但就否认有不满，他解释离开的原因：“时机适合就做，不合时机的就不做”，并说与TVB关系依然友好，只是转换合作形式，未来会中、港两边兼顾。

他也直言现在接工作不只是看钱份上，也想多做其他尝试，如演舞台剧、拍电影甚至做电台DJ。

至于张兆辉则透露离开邵氏后未过档其他公司，暂时自行管理演艺工作，并已跟拍档成立制作公司，以拍摄综艺节目、发展AI市场、短视频，以及支持新导演投资拍戏为主。

吴岱融夫妇被下架 黄淑仪 关菊英也萌去意

香港报章也报道，除了马德钟和张兆辉之外，一众资深艺人包括黄淑仪、关菊英、河国荣及杨玉梅等也在离巢队伍中。

不过，最令人好奇的是，吴岱融和锺淑慧夫妇近日却不在邵氏官网艺人名单中，疑似已经被下架，据悉两人只以挂名形式与邵氏合作，故对被除名一事并不知情。

郭晋安 黄宗泽 王浩信 吴卓羲 胡定欣 撑场

邵氏和香港无线电视（TVB）有着密切关系，TVB原是由邵逸夫的邵氏电影公司所成立，后于2011年邵氏家族退出TVB，由陈国强收购，后再成立邵氏兄弟国际影业，并由乐易玲担任执行董事及总经理，这些年除了拍摄电影和电视剧之外，也与中国歌网络品台合作。

邵氏兄弟国际影业目前旗下的艺人有郭晋安、黄宗泽、王浩信、吴卓羲、王祖蓝、胡定欣、林夏薇、陈滢、岑丽香等。