向女性致敬！UFM DJ扮女生 胡杏儿分享超写实生活照

3月8日是国际妇女节，好些艺人在这天通过社媒向女性致敬，胡杏儿分享非常写实的生活照，让人一窥她的日常，UFM100.3早班的丽梅、伟龙和承尧细心打扮一番，连梁婆婆也来凑热闹！

UFM100.3“早班Gao Gao” 的三位DJ为了庆祝妇女节花心思，两个男生更做女生打扮，博得不少赞美，网民在IG留言：“有胡渣的美女，女神中的女神”、“承尧好漂亮”、“美女天团”。

梁志强在脸书上传梁婆婆的照片，写道：“呜呜呜，今天是三月八日，三八妇女节，我梁婆婆要祝福全天下的女生们 事业顺利、身体健康、家庭幸福、心想事成，永远青春美丽。”

梁志强出动梁婆婆向女性致意。（取自IG）

刚在2月产下二女儿的沈琳宸在IG分享和两个宝贝的合照，并以英文写下心中的感激：“我可以成为今天的我，是因为在我之前的坚强女性为我们开了路。”她许愿可以为两个女儿成为坚强的人，“不管未来的社会变成什么样，她们会一直记得自己是坚强而且值得的。”

3月11日过生日的庞蕾馨在8日提前和闺蜜一起庆生，她写道：“虽然现在流失了一点胶原蛋白，但是我们这些年积累的经验和智慧，更是人生当中宝贵的财富。致全天下的女人，无论你现在处于什么状态，人生有什么样的故事，你都不孤单，姐姐妹妹站起来～女人万岁！ ”

林湘萍也写道：“向世界上所有坚强的女性献上一份爱，希望我们知道她们，成为她们，并教育我们的女儿成为像他们一样具启发性。”

胡杏儿分享自己坐在沙发上，三个儿子东歪西倒地睡在她身旁喝奶的照片，写道：“妇女能顶半边天，祝天下所有女性健康开心，三八妇女节快乐。”

育有三个儿子的胡杏儿分享日常照。（取自艺人IG）

邓萃雯上传零修图的美照，励志地说：“祝福女性能活得独立、坚强、热情与无惧。这照片是前几天在庆祝57岁生日饭局中随意自拍的，今天特此不修图向所有妇女先发为敬，我们不需要做女神，不需要活在别人的眼光和压力下做个完美的女人，能接纳自己和爱惜自己就很棒了。我也是个从18岁就劳动至今的女姓，更要为自己喝采。”

邓萃雯上传无修图的照片，提醒女性要接纳和爱自己。（取自IG）

黄翠如在IG贴出灿笑的照片，提醒女生要爱自己，“妇女节快乐，愿你天天都是快乐女人，愿你不管高矮肥瘦，自在就好，健康就好，爱自己就好。”老公萧正楠在底下留言晒恩爱：“也爱丈夫更好。”