李国煌惊心胆颤戴隐形眼镜 俞宏荣希望女儿能理解自己

本土天王李国煌为新电影《写给爸爸的信》牺牲大，四个月不做脸部护理，还得惊心胆颤戴隐形眼镜！

网红陈雯诗在《写给爸爸的信》演出李国煌的女儿。（龙国雄摄）

《写》如火如荼拍摄中，李国煌星期三（3月8日）接受《联合早报》访问时透露，片中角色60多岁，为了让角色更写实，除了让化装师做一点点非常自然的老装，他从农历年前开始蓄胡子，《猫山王中王》杀青后也不染发：“不染的头发是黑白灰，《猫》头发染黑，拍完《猫》头发还没长白，所以《写》用干洗的洗发剂喷成灰白色。我四个月也不去脸部护理。”由于片中患病，眼球呈灰色，他透露首度为戏戴隐形眼镜：“惊心胆颤，放了老半天都放不进去，得请化装师帮忙。”他说拍完戏取下时费了一番功夫，因为缺乏勇气摘下：“刚开始会害怕，后来就没问题。”在不同场景调整情绪是他拍摄此片的挑战。

李国煌片中内向、严肃，他说戏外在家少讲话：“工作上讲了那么多话。”片中与女儿互动温馨，他说戏外扮白脸比较多：“扮黑脸时，我的孩子会怕。”他说与孩子的互动像与朋友沟通：“他们知道我不喜欢说谎的孩子。孩子若说谎，我会变成恶魔爸爸。”他重视孩子的学习态度，而不是他们的成绩。

《写》以华语和闽南语为主，故事发生在1980年代新加坡，单亲爸爸老陆（李国煌饰）为了让独生女Eileen（陈雯诗饰）能安心在纽约深造，撒谎说自己负担得起海外教育费用。女儿出国后，老陆卖掉了房子搬进一房式组屋。老陆生性节俭、固执又安静，当陌生的乐龄邻居试图与他接触时，他有防备心。后来他遇上友善外向的老陈（俞宏荣饰），不识字的老陆开始依赖老陈为自己写信给女儿。老陈在帮助老陆的过程中得到了心灵上的慰藉，因为他渴望拥有一段和老陆一样的父女亲情。岂料，当老陈收到关于Eileen过世的消息时，不忍向老陆说出残酷的真相，因此编造了一个又一个的谎言。

李国煌和俞宏荣首次同台演出，俞宏荣说：“（演绎）男人脆弱的内心戏是最具挑战的。”他片中与李国煌以福建话交谈，他说有向李国煌请教。谈到与金马影帝入围者李国煌飙演技，他说：“爽！”谈到现实中他与父亲的互动，他说兄弟姐妹共10人，“孩子多，小时都是姐姐哥哥在照顾我，不过与爸爸的关系也很好。”

俞宏荣对角色经历感同身受

《写给爸爸的信》导演蔡於位说，选角时没有想到让李国煌扮演老陆。（龙国雄摄）

俞宏荣对《写》的角色感同身受：“剧本刻画我曾是重度赌徒，与女儿关系疏离。后来我成了虔诚基督徒。这根本是我的个人经历，所以当编剧告诉我，老陈这个角色并不是受到我的过去而启发时，我很惊讶。”他也补充说：“我如今已洗心革面。已经找回了我失去的大部分东西——除了一个遗憾。我希望当我自己的女儿结婚做妈妈的时候，她能理解我，有一天能和我联系。这部电影就给了我这种希望。”

网红陈雯诗演出李国煌的女儿，她说刚开始有压力，因为李国煌是资深前辈，“不过他教了我如何入戏，我学到很多。”《写》是她首次参与电影，她花了不少心思去背福建话。她打趣地说：“一直喃喃自语，有如疯子。”她受访时得知导演要让她唱福建歌曲，她笑说：“有压力！”

《写》导演蔡於位说此片在脑海中已酝酿了20多年，原来他在美国念书时，一名也在当地念书的新加坡女学生发生意外去世，他当时在想对方的父母一定很悲痛。他说：“自从我有女儿后，感受更深，就决定拍《写》。”他将在2023年4月初带着陈雯诗与饰演她朋友的一名演员到纽约拍摄车祸戏。

蔡於位说：“当地有工作人员帮我找景，前面两天我会勘景，然后拍摄两天。”他透露，选角时并没有想到让李国煌扮演老陆，“因为我倾向找比较‘严肃’的演员。后来意识到这并不是因为李国煌不严肃，而是他以往根本没有机会诠释这样的角色。”

《写》是制片人张玉仪第一部参与编剧的电影，她说：“‘两位老人之间不可能的友谊’这类主题并不算新鲜，但很少在亚洲地区出现。两人因为音乐而结缘，也因为同样深爱着女儿而相识相知。我深爱着我父亲，所以这部电影非常触动我。”

《写》预计2023年底或2024年初推出，获得资讯通信媒体发展局的“人才提升计划”支持，mm2娱乐是制作公司之一。