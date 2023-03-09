新发现杀真菌化合物像“杀手” 科学家以奇洛李维斯命名致敬

近日，德国科学团队发现了一种可以杀死植物和人类身上有害真菌的化合物，并将其命名为“奇洛霉素”（keanumycins）以向电影明星Keanu Reeves（奇洛李维斯）致敬。对此，李维斯感激大家的肯定说：“他们应该取名为‘杀神’约翰维克（John Wick）。不过这真的挺酷的，很不真实。”他也谢谢科学界人士对人们的帮助。

据德国研究共同作者格策（Sebastian Gotze）说法，奇洛霉素的活性高到让他们目瞪口呆，轻易击退不同的菌类，可以说是真正的刺客、杀手之类的角色。2022年夏天，他在为命名一事与同事脑力激荡时，话题转到电影上，当时大家都很期待《捍卫任务4》（John Wick: Chapter 4）上映，因此才有了向李维斯致敬的构想。

研究团队发表的研究报告指出，奇洛霉素A、B与C从由假单胞菌属（Pseudomonas）制作而成，而假单胞菌属遍布于土壤和水之中。奇洛霉素A、B与C可有效击退感染，能对付在人体产生酵母菌感染的白色念珠菌（Candida albicans）。此外，奇洛霉素还可单挑灰霉病菌（Botrytis cinerea），这是一种在植物和200多种食物上产生霉菌的真菌，包括葡萄和草莓。灰霉病菌会损害农作物，在全球造成每年超过100亿美元（约135亿4000万新元）的经济损失。而以李维斯名字命名的抗微生物剂对植物和人体无害，可用它来取代化学杀虫剂。