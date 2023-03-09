梁朝伟突想再拍剧圆心愿

（香港讯）影帝梁朝伟萌“退休”念头，想再拍剧，盼最后阶段重温入行的种种回忆。

梁朝伟星期三（3月8日）晚上在香港出席有份演出的电影《无名》首映礼，休息逾年的他明言，暂时未想结束假期，谈到早前开口想再拍电视剧，他竟引伸到“退休宣言”，声称想在最后阶段重温刚入行的种种回忆。

他在接受港媒访问时，提及想再拍电视剧的概念，他说几年前就已经萌起再拍电视剧的念头，“因为已经是最后阶段，很想重温一下，以及完成自己的心愿”，他感叹道：“入行40年，应该差不多了！作为演员好需要体力及精力，已经没有那么多能量足以应付。”

弦外之音，梁朝伟似乎在感慨岁月的流逝，年龄的增长，让他再也无法像以前般体力与精力充沛。

无意回无线娘家

既然有意再拍电视剧，那梁朝伟是否会回娘家无线（TVB）?

梁朝伟答道：“不会啦！现在拍电视剧和以前很不一样了，目前有好多串流平台，多了许多不同的选择。”

社交账号不谈私生活

一向低调的梁朝伟，月前突然开设社交账号，并不时上传影片、贴照片分享生活。

对于自己突然开设社交账号，梁朝伟说只是想分享自己的人生经历，以及一些工作上的想法，让大家借镜，算是传承，“因儿时喜欢看一些出色演员的自传，现在遇到问题都会回想起，如有喜欢演戏的小朋友因此找到办法解决是好事”，他坦言不习惯也不太想公开私生活，反而太太刘嘉玲较多玩（社媒）。