分享拉票文踩奥斯卡地雷 杨紫琼急删灭火

(综合讯)《第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼》举行在即,女星杨紫琼踩“奥斯卡地雷”,社媒分享拉票文,违反颁奖礼规定,急忙删文灭火。

《第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼》将在本地时间下周一(3月13日)上午举行,杨紫琼主演的电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)荣获11项大奖提名,是本届金像奖的入围大赢家。而杨紫琼也被提名角逐最佳女主角,更被视为是影后的大热门。

颁奖典礼举行在即,杨紫琼星期二(7日)在IG分享了时尚杂志《VOGUE》里头一篇标题为《我们已超过20年没有非白人演员获得最佳女主角了,2023年会改变吗?》的文章。该篇文章内容是针对杨紫琼的最大劲敌澳洲影后姬蒂班查(Cate Blanchett),指出她已经拿过两座奥斯卡奖座,再拿第三座无疑可证明她的地位,但她已有许多无人能及的作品,还需多证明吗?

提及对手名 恐触“禁言语点名”规定

杨紫琼在IG分享了这篇文章后,立马被认为是在替自己拉票,由于她在社媒发布的时间是在奥斯卡投票截止前几小时,约美国东部时间下午5时30分,因此杨紫琼的行为被指恐怕触碰奥斯卡奖的“禁止任何以言语点出对手名字或片名的策略”规定。

虽然杨紫琼只是转发文章,文章中提及她的对手姬蒂班查的名字,似乎已踩到底线,她也紧急删文。

这篇贴文PO出不久,就在网络上引发讨论,可以看出杨紫琼似乎得奖心切,有人认为这可能会造成反效果,让原本支持她的人觉得反感,也认为她其实胜算很高,不必为自己拉票。但也有人认同文章论点,表示支持杨紫琼,而最后奖落谁家也只能等下周一奥斯卡颁奖典礼为大家揭晓了。

提醒爱女别穿裤装出席 杨妈妈:会显矮

杨紫琼夺奖呼声高,杨妈妈吁她别穿裤装,因为看起来会很矮。

杨紫琼近期接受外媒采访时提到,母亲知道她将出席奥斯卡颁奖典礼,建议她不要在典礼穿裤装,她俏皮回应团队已经量身订制燕尾服,但妈妈还是不死心地说:“你穿裤子的时候,看起来会很矮。”

杨紫琼笑道母女两人的感情很好,她也曾说:“妈妈们是真正的超级英雄,每天都肩负世界的重担,但从来没有人给她们披上超级英雄的斗篷。”因此希望借由《天马行空》演出每个母亲的心声。