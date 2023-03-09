分享拉票文踩奥斯卡地雷 杨紫琼急删灭火

（综合讯）《第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼》举行在即，女星杨紫琼踩“奥斯卡地雷”，社媒分享拉票文，违反颁奖礼规定，急忙删文灭火。

《第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼》将在本地时间下周一（3月13日）上午举行，杨紫琼主演的电影《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）荣获11项大奖提名，是本届金像奖的入围大赢家。而杨紫琼也被提名角逐最佳女主角，更被视为是影后的大热门。

颁奖典礼举行在即，杨紫琼星期二（7日）在IG分享了时尚杂志《VOGUE》里头一篇标题为《我们已超过20年没有非白人演员获得最佳女主角了，2023年会改变吗？》的文章。该篇文章内容是针对杨紫琼的最大劲敌澳洲影后姬蒂班查（Cate Blanchett），指出她已经拿过两座奥斯卡奖座，再拿第三座无疑可证明她的地位，但她已有许多无人能及的作品，还需多证明吗？

提及对手名 恐触“禁言语点名”规定

杨紫琼在IG分享了这篇文章后，立马被认为是在替自己拉票，由于她在社媒发布的时间是在奥斯卡投票截止前几小时，约美国东部时间下午5时30分，因此杨紫琼的行为被指恐怕触碰奥斯卡奖的“禁止任何以言语点出对手名字或片名的策略”规定。

虽然杨紫琼只是转发文章，文章中提及她的对手姬蒂班查的名字，似乎已踩到底线，她也紧急删文。

这篇贴文PO出不久，就在网络上引发讨论，可以看出杨紫琼似乎得奖心切，有人认为这可能会造成反效果，让原本支持她的人觉得反感，也认为她其实胜算很高，不必为自己拉票。但也有人认同文章论点，表示支持杨紫琼，而最后奖落谁家也只能等下周一奥斯卡颁奖典礼为大家揭晓了。

提醒爱女别穿裤装出席 杨妈妈：会显矮

杨紫琼夺奖呼声高，杨妈妈吁她别穿裤装，因为看起来会很矮。

杨紫琼近期接受外媒采访时提到，母亲知道她将出席奥斯卡颁奖典礼，建议她不要在典礼穿裤装，她俏皮回应团队已经量身订制燕尾服，但妈妈还是不死心地说：“你穿裤子的时候，看起来会很矮。”

杨紫琼笑道母女两人的感情很好，她也曾说：“妈妈们是真正的超级英雄，每天都肩负世界的重担，但从来没有人给她们披上超级英雄的斗篷。”因此希望借由《天马行空》演出每个母亲的心声。