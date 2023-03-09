戏里戏外老公都出轨 郑秀文：原谅是很好的选择

（台北讯）郑秀文主演的温馨电影《流水落花》即将在台湾上档，星期四（8日）举办台湾媒体视讯联访。郑秀文与陆骏光在片中饰演一对时常吵架的夫妻，丈夫更在外偷腥。现实生活中，郑秀文的丈夫许志安曾在2019年惊爆出轨，但她最终选择原谅。

这次受访她主动提及婚姻观，“原谅是很好的选择，但未必适合每一对夫妻。”郑秀文表示自己是基督徒，重视原谅和谅解，“我最后的决定，跟我的宗教信仰还是有很大的关系，如果别人可以在我身上得到一点启发，也是很好的。”

郑秀文在片中几乎全素颜但状态极佳，被问如何保养，她笑称“运动、睡觉很重要”，并透露自己主动要求呈现皱纹和憔悴状态，“这样比较合乎我的角色。”

郑秀文饰演寄养家庭妈妈，她坦言现实生活中也动过领养小孩的念头，“但我的个性不太适合照顾小孩子，现在比较像是寄养猫咪的家庭，这更适合我，因为我很常外出工作。”

《流水落花》影评极佳，更有望为郑秀文摘下首座香港金像奖影后，她感谢好友刘德华和杜琪峰近期力挺她得奖，“他们都是我的伯乐，但我一切还是尊重评审的口味。”她还爆料刘德华原本想要演出戏中的丈夫一角，却被她与导演婉拒，“我们之前合作风格比较偏喜剧，而且刘德华太帅，太像明星了”，让一旁的陆骏光只能苦笑。