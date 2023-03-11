电影《没有男人的家》 探讨代沟为越南社会发声

越南导演兼演员陈清辉希望透过《没有男人的家》（The House Of No Man）为越南社会发声。

《没》刻画一家五口因生活与爱情观不同，弄得家庭鸡犬不宁。陈清辉除了执导也演出一家五口中的苦闷女婿。

陈清辉接受《联合早报》电邮访问时说，在越南代沟仍相当大，“大多数人不知如何与父母沟通，当我们对某件事持不同意见时，通常会释放负能量，而不与对方分享自己的想法，这就是越南一些家庭中常见的问题。”

要为社会发声是他创作《没》的第一个灵感，“另一灵感来自我的一名同事。这名同事因经历童年创伤，至今仍无法解决她与家人之间的问题，主要是因为他们的自尊心。因此《没有男人的家》传递积极的信息；为人父母者看了此片，会更加理解自己的孩子，父母能花时间多听听孩子的心声，没有什么事情是不能解决的。”

作品口碑好票房佳

陈清辉被看好是越南新一代极具潜力的导演，2013年的短片《16:30》得奖无数，并参加康城影展的短片角落单元。长片处女导作《人性爆走课》是越南影史上首部夺下釜山影展“新浪潮”大奖的作品。除了口碑，陈清辉也拥有票房实力，《没》与《人性爆走课》分别是越南土产片的冠亚军。

谈到成功，他说除了故事、良好的营销活动和演员的知名度，最后是得有口碑效应，“当我做电影时，只知道如何做到最好，讲述我想要的故事。不经意间电影中讲述的东西触动了观众。电影内容是我的电影成功的关键。”

执导《没》的挑战有哪些？他认为时间太赶，“当时必须尽快完成它，以便能在春节前上映。接下来的电影会做得更好，因为我有更多的时间。”

《没》演员的表演都令人印象深刻。陈清辉说拍摄任何电影前，脑海已有适合的演员，《没》除了用资深演员，也大胆采用新人，“希望给新人机会，使他们有更大的发展。”

大家普遍认为越南妇女温柔和安静，《没》的虎妈颠覆了大家的想法。越南社会是否有越来越多的虎妈？陈清辉说：“如果社会中不存在着这样的人，我肯定不会拍这部片。这些女性有内心的创伤，也有太强的自尊心，无法改变自己。她们经历了很多困难，受到不公平的对待，觉得自己处于不利地位，因此内心总是蕴藏着大量的负能量，不经意地释放出来，到后来她们也不知道该怎么办。”

越南找资金拍片难吗？容易回本吗？他说：“越南观众是非常难以预测的，我只能把信心放在想讲的故事上。我努力寻找大部分资金，因为我想掌握自己的电影。”他认为能否回本，取决于讲故事的能力、时机，以及发布电影时的运气。

《没有男人的家》已在本地公映。