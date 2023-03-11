当年为分尸案死者彭楚盈翻案 翁静晶揭冤情内幕

（香港讯）香港近期饱受分尸案冲击，一来发生名媛蔡天凤分尸案震惊全球，二来以另一起分尸案为题材的电影《毒舌大状》口碑票房双赢，上映至今香港票房已破千万新元，成为香港史上最高票房华语电影第一位。

《毒》中的名模、谋杀案及财雄势大家族背景，令网民联想起1999年轰动一时的“模特儿彭楚盈白骨案”。作为当年死因研讯、代表彭家的律师翁静晶，更被指是片中黄子华角色林凉水的真实版。翁静晶接受《明报周刊》访问时，坦言看完电影勾起不少对此案的回忆。当年为了此案，她跟剧中的黄子华一样，由律师变被告，还收到警告叫她收手。总结电影及现实情节，翁静晶发现不少共通之处，现实版本的离奇曲折，比电影有过之而无不及。

片中主控官和现实中一样“有良知”

当年彭楚盈的骸骨被发现于骸骨油麻地某单位内，估计发现时已死去4年，而单位属于前政务司司长陈方安生的兄长方曼生，最后变成无头冤案，直到2005年彭楚盈家人向翁静晶求助。

翁静晶赞《毒》好看，说电影的部分情节令她感到震撼，“观众的眼睛是雪亮的，戏中的情节有很多很明显，在说一个家族，在香港对于各方面的层面，例如政治、司法执行所有的影响力，当然香港这些案件最有代表性是彭楚盈案。第一觉得最像的是，那种由上至下去隐瞒真相的位（情节）……”

翁静晶：彭楚盈冤魂晚上来找我

戏中饰演主控官金远山的谢君豪，以铁面无私见称，最终为了良知而“放水”给林凉水，让翁静晶想起当日的外籍女主控Daine Crebbin。“剧中最勾起及震动我回忆的，就是那一场戏的主控官（谢君豪饰），在戏中讲得很好……作为主控，他的责任不是要千方百计去赢官司，而是要确保公正审讯，这是戏中要带出的宗旨。

“彭楚盈案入面的主控官Crebbin，是一名英国的女大律师，她在案件初期，当然也是一般地做她的主位，到中期尤其是发生了彭楚盈冤魂晚上来找我，这有点神怪，翌日早上第一件事冲去法院，我见到她，就立即告诉她昨晚见到什么，死者来找我，我还跟她说家佣做了誓章，用印度尼西亚文写下所有见到的事，证明我不是神经病。她慢慢见到件事不妥，而她也是一个很公义的人，她后来在案中循正义的角度，到后期有帮我，站在我这一方盘问，而且她没怎样反对我去盘问。”

片中证人和现实中一样“作假口供”

翁静晶说，在开庭前一晚，彭楚盈的冤魂在她家中出现，目的是告诉她，原本一名德士司机证人临时缺席，取而代之的是三名她不认识的道友作供；片中的看更被收买，和当年现实中的三名道友一样作假口供。“翌日上庭，果然德士司机无影无踪，没有出现。法官不肯押后，上来的三个人，说到跟彭楚盈如何亲密，又如何各方面都很多关系，又男女关系，彭小姐又打毒针吸毒，穷途末路，身无分文，说到很深入。

我就逐一问他们，彭楚盈是几月几日生日，他们年份都说不出，不用再说几月几日了，因为根本不认识，没一人能说出她生日。“也不要紧，我再问他们，你们经常去她家，她家中厨房是在睡房左边还是右边，门口可以看到厨房吗？我问厨房的事，每一个人都在口供中很努力地形容厨房在哪里，一个说左一个说右，一个又说里面有什么陈设，每一个人描述后，我告诉他们单位内没有厨房，你们根本从来没去过单位，你不认识她。”

翁静晶指出6大疑点

《毒舌大状》大受欢迎，剧情引起观众的兴趣，有网民标注翁静晶问她：“现在还能否重审彭楚盈案件？”吸引大量网民提出疑问，翁静晶更现身留言，揭秘6大关键疑点及证据，并补充指案件不设追溯期。

翁静晶说：“彭楚盈的案件，一直都没有通过审讯。只是开了死因庭。”指出死因研讯的目的仅为发掘证据。她列出的6项疑点如下：

1）彭楚盈的尸体被发现于油麻地华德大厦其中一个单位，单位属于前政务司司长陈方安生的兄长方曼生。

2）死者并不是一些人所指的穷途末路和吸毒者。

3）有人曾经通过死者去炒楼，欠下税局庞大税款，以致双方交恶，种下祸端。”

4）在死者失踪的期间，涉事单位电费昂贵，怀疑有人一直开冷气，掩盖尸味。同时，屋主一直支付水电费及管理费。

5）有关人士的亲密合照，已经完全消失在单位中。后来警方将此案列为“最高机密”，任何人不淮查问。

6）谁是凶手、谁是最后与死者发生性行为的人，取决于避孕套的DNA。但这避孕套的去向，警方作供时说，已经交给化验所。化验所作供却说，从未从警方收到有关证别。

当年保安局局长“疑被架空”

彭楚盈白骨案牵涉时任政务司司长陈方安生的兄长；在调查层面上，当时理应向时任保安局局长叶刘淑仪汇报。然而，叶太年前曾于《阿太主场》访谈节目中说：“这一件方曼生女友在家中倒毙，连头部也脱落的案件，非常轰动。事件发生于1999年，当时我正担任（保安局）局长，但我可以说，我一点也不知道。”她认为自己当时从调查中被架空：“当时的警方并没有向我通报，可能他们认为只是普通的死因不明个案，但在牵涉政务司司长的家人上，他们一定知道，可能直接向陈太（陈方安生）汇报了。”

叶刘淑仪更于节目上说：“也可能是合理的，为了保障私隐，这些牵涉高官的事，希望也能够保密。所以当时我是完全不知情的。”她指自己直至报章报道事件才知情，说政府内部并不是每件事都逐级向上汇报，亦由于当时并不如现今一样电子化，只会视乎事件的机密程度，以不同颜色的文件夹向上级汇报。