段伟明装义肢学走路 如获新生盼融入社会

截肢后七个月不曾踩地，终于“长”出了脚，“阿财”段伟明站起来重新学走路！

段伟明近日刚装上义肢，他接受《新明日报》访问形容有“脚”的感觉：“我站起来了，感觉像重获新生，我紧张和兴奋得整晚都睡不着觉！”

喜悦难描的他望着忽然“长”出来的脚，在家里走来走去，一走40分钟。

装了义肢，上下楼梯也难不倒他，只是，一切都在学习与适应阶段，有了义肢，并不表示伟明立即能轻松自若地走路，他需要照顾身体平衡，走起路来步履缓慢。

双脚踩地 心情五味杂陈

“首次感受到双脚踩地的感觉，走了一段时间，心情真是五味杂陈，体验并不是内心想象的那样，虽算不上痛、但也不舒服，穿上义肢时会听到‘格拉’般的声响，脚套无法百分百贴合，会有缝隙，走起路来不稳定，每走一步都要小心翼翼。”

或许处于试穿阶段，义肢的触感仿如不速之客，再令他有一种不安定忐忑。

为安全起见，伟明戴上义肢走路时，也推着轮椅，靠轮椅支撑，他紧随一步步走着，“或许也会拄着拐杖，努力保持身体的平衡力。”

不过，再怎么小心，意外仍然发生了，一个多月前，伟明因一时不慎，从轮椅上摔下，一屁股跌坐地上，除了伤处隐隐作痛，他逐渐感觉到双手出现轻微麻痹现象。

“那种感觉，就像打了麻醉针似的。”他虽然懊恼，但来之则安之，似乎也学习接受眼前所有的苦痛，正四处寻觅治疗方案。

“望它真变成我的脚”

伟明始终抱持正面态度：“我不会因为变成伤残人士就什么都不做，我也不会以残障为借口，反之，我会积极面对，我想继续工作，再次融入社会，接下来几天会拼命穿它、‘走’它，希望把它真正变成了我的脚……”