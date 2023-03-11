锺嘉欣家中浴缸分娩 过程曝光

（综合讯）锺嘉欣去年10月在加拿大家中诞下小女儿Anika，一家五口相当温馨，Linda星期五（3月10日）在YouTube分享爱女诞生的过程。

片中开始是锺嘉欣为Anika出生做好准备，包括做催生运动，还有写字条，以及做孕妇适合做的简单运动等，最后片段事锺嘉欣在浴缸分娩及剪脐带的片段，虽然锺嘉欣已是第三次做妈妈，头两胎也在家中分娩，但她仍紧张得咬唇，当Anika出世后，锺嘉欣已忘记痛楚。

锺嘉欣在IG撰文分享感受：“我分享生孩子的故事，是为了减轻很多准妈妈的恐惧，分娩经历让我充满力量。”