邱锋泽闯台走红首谈“被旧爱背叛” 澄清“不接班家族咖啡生意”

（台北讯）台湾夯团“五坚情”成员邱锋泽来自新加坡，家族经营白咖啡生意，不少人以为他是含金汤匙出生的富二代，他接受台湾壹苹新闻网专访，谈到背景被误解，澄清没有家族咖啡生意接班问题，因为“我爸妈不是老板，这其实是叔叔的公司，父亲早就退休。”

邱锋泽通过八大电视综艺节目《娱乐百分百》单元《凹呜狼人杀》，吸引一票忠实少男少女粉丝，近年人气爆棚。他和陈零九、黄伟晋、小赖、娄峻硕组成“五坚情”，更是红得发紫，在台北、高雄都开演唱会，还有个人专场，日前还随团在香港开唱。接下来，五坚情也将唱到马来西亚及澳门。邱锋泽去年底发行第5张专辑《DEEP AWAKENING见过深渊的人》，代言方面也是接到手软。

演艺事业如日中天的他，感情却是异常低调。他曾与旗下女艺人采子交往，最后却不欢而散收场。邱锋泽当年低调秘恋采子，身兼对方老板与地下男友的他，斥资数十万新元替她宣传，更以自身人气，带着她在各大场合亮相。他小心呵护这段感情，好不容易让采子人气逐步加温，换来的却是对方感情上的背叛。

他分享感情观说，对感情不忠是不对的，他自认是“沟通型”情人，若彼此相处不开心，喜欢直接沟通，“不沟通是最恐怖的。”

他坦承自己个性比较急，当跟情人有状况时，想快点解决问题，不想活在矛盾中。当年他付出一切栽培女友，却如同竹篮打水一场空，但他不因此害怕再培养新人。他说：“未来想培养的新人，年纪越小越好。”因为年轻人吸收力、可塑性最高，跟年轻人合作，让他找回年轻时玩音乐的热情与一无反顾的冲劲。