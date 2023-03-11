从猝逝的25岁“小演员”看中国娱乐圈生态

3月初，25岁的中国青年演员刘峰离世。他是在运动时身体突发不适，意外离开，让网民觉得十分惋惜。

他是科班演员出身，与周也、关晓彤等艺人是同班同学，艺考时拿到多所高校的通知书，读书期间经常能在集体排练中拿到男主。毕业后，他努力塑造每个角色，分享的人物感悟相当用心。

早逝生命让人来不及认识

刘峰去世，让网民不舍。（取自艺人微博）

网民发现，他在社媒留下的痕迹几乎都包裹着对演员职业与生活的热爱，以及那一份在杂乱的娱乐圈已经很难看到的炙热初心。

网民说，大家一直期待言行真实接地气的艺人，期盼年轻演员保持谦虚努力，这些几乎在已离开的刘峰身上都能看得到。

但在刘峰去世之前，他只能算是娱乐圈的“小透明”。

他的去世登上了热搜，但网民分析主要是为英年早逝而震惊，以及刘峰有大量知名同学这两个元素推动，这种现象其实挺无奈。

网民翻出刘峰的个人痕迹与表演作品，发现他是个宝藏演员，如果时间对他宽容一点，未必不能成为下一个厚积薄发的好演员，比如最近因热播剧《狂飙》而爆红的实力派演员张颂文。

腾讯网有篇缅怀刘峰的文章，情文并茂，感人至深。文章标题《迟到相识永远带着遗憾，从猝逝的25岁“小演员”刘峰看内娱生态》，道出要点——一个努力却早逝的生命，让人来不及认识的遗憾。

“小透明”曾查无此人

刘峰生前和导演的微信对话。（微信截图）

文章写道：“在普通职场，我们往往能从工作态度看出一个员工的实力，在影视圈，踏实努力的演员，往往也不会让观众太失望，甚至，惊喜居多。尚未走红的刘峰同样如此，即使他参演的作品屈指可数，也留下过非常惊喜的印象……”

文章举例他在古装网剧《覆流年》里饰演的寒门学子徐清策。平民出身的徐清策带着一身傲骨，十年寒窗苦读，不因家境而自卑，不因清贫而气馁，历经万般寂寞辛苦，满腔报国热血，只待春闱科举一展抱负。却不想从徐清策踏入京城的那一刻，便已经成了权贵眼中的棋子，重生的女主与反派隐忍周旋，认为对徐清策最好的出路，是先保命，再谋下一届科考。但得知真相后的徐清策却选择血荐考场，只为揭开科举不公、朝堂腐败之现状，宁折不弯，这是一个文人信念坍塌的悲愤，也是一个平民绝望的坚持。

文章指出，在刘峰的演绎下，徐清策将《覆》的剧情推向爆点，火场自刎戏的感染力也得到了大量观众的认可，彼时观众不认识刘峰，却记住了徐清策。

演技潜力不俗，也是刘峰去世后引发网民小范围“考古”的根本原因。一个让人遗憾的年轻人与曾经让大家惊艳过的小演员重叠，让外界的惋惜之感加倍，同时也会为他在世时没能得到更多人的认识感到扼腕。从文章附上的微信对话截图，可以看到刘峰生前跟导演以及某娱乐博主的对话，刘峰对角色的认真研究讨教，对博主的感激和卑微态度，简直跃然于屏幕。

文章指出，站在现实角度，毕业不到三年的新人没能成名很正常。无论什么职场，都有一个积累阶段，娱乐圈同样如此，时间倒退10年，如今的人气大佬张颂文，也还是一年面试几百剧组都被拒绝的“小透明”。“所以我们回看刘峰曾经的努力时，不会觉得他在白费力气，只是可惜命运没有给他足够的积累时间，没能让他的坚持与付出真正开花结果。”

但若和中国娱乐圈常见现象做对比，刘峰似乎也与网民印象中演员的待遇相差很大。名校毕业两年多的他，只演过几部网剧的小配角，早前娱乐圈资讯几乎是“查无此人”状态，因为没有经纪公司帮忙打理，观众甚至找不到他的社交账号。

“寒门艺人”已少见

刘峰生前和娱乐博主的微信互动。（微信截图）

与之相反的是很多新生代演员的成名之路。他们演技不一定多么优越，却可以出道即是主角或在大制作中拥有角色，或者，可以不停出演作品刷脸，等待大红机会。他们与刘峰的区别，也许便是多了一个实力雄厚的经纪公司。

文章点出缺乏背景艺人的可悲命运：“大众往往可以从哪些娱乐公司签了什么新人，预见未来走向，从出道时便制定完整的运营规划，这边主演的处女作还没上线，那边大牌商务已经官宣。当资本掌握了造星规律，没能得到资本青睐或者不受力捧的演员们，生存空间显然会压缩，或许只能在坚持厚积薄发与提前退场中做抉择。”

文章提出一点观察：经常关注影视行业的观众应该会发现，娱乐圈近年来已经很少出现“寒门艺人”。“这个寒门，并不完全是指家境普通，而是在娱乐圈没有人脉、资源、强大公司背景，完全靠演技与个人魅力争取到影视机会或成名的艺人。”比如曾经的草根明星王宝强，曾经的民选偶像李宇春，以及老一辈有天赋通过试镜也能被挖掘的演员们，大家拼的是演技、个性，或其他个人实力。

然而如今娱乐圈常见的“强捧”更占上风，如同权力的游戏。“寒门学子拼搏十余载，带着理想与抱负奔赴考场，最后却发现自己的信仰在上位者眼中只是个笑话，一不小心，便可能成为被肆意欺压的棋子。”

文章这样结尾：“25岁，人生最好的年纪，事业与生活几乎都才刚刚开始起步，或许还带着美好的理想与对未来的无限期待，却在这时被命运按下了停止键。即使是陌生人，也会觉得遗憾，为生命的脆弱感到悲伤。更何况，刘峰明显还有着没完成的人生目标。”

读来特别让人不舍，也特别感伤。