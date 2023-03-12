路德探长：落日之殇 Luther: The Fallen Sun

Netflix 已上线

翻拍自同名得奖影集，描述一名手段凶残的伦敦连环杀人犯令人心惶惶，足智多谋却名誉扫地的警官John Luther（Idris Elba饰）却被关在狱中。面对冷血变态罪犯的挑衅，Luther决定越狱抓住恶徒。其他演员包括Cynthia Erivo、Andy Serkis，以及回锅演出的Martin Schenk和Dermot Crowley。

粮食·能源·水

8频道 晚上10.30

食品出口禁令和农作物歉收正变得越来越频繁。在不确定的时期，仍然依赖粮食进口的各国，如何维持粮食安全？

别担心亲爱的 Don't Worry Darling

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上11.40

1950年代加州沙漠的“胜利社区”与世隔绝，男人都在同一公司从事先进材料的开发工作。白人家庭主妇艾莉丝（Florence Pugh饰）、公司执行长法兰克（Chris Pine饰）的太太（陈静饰）等在环境优美的社区生活。当一名黑人妇女突然自杀，艾莉丝发现社区隐藏着天大的秘密。

冥通银行特约：翻生争霸战

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

香港喜剧，李国煌导演，黄又南、苏丽珊、林晓峰、顾定轩和袁富华主演。讲述打工仔王晓桂不明不白地死了，来到地狱，适逢地府举办“翻生争霸战”，最终赢家可得到还阳人间的机会！晓桂在通灵少女凌琪的帮忙下进入决赛，生前毫无目标的他竟在死后找回存在的意义……