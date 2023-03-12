忧方言失传 朱厚任盼本地有更多方言剧时段

本地方言剧《天公疼憨人》即将播出，朱厚任在剧中扮演陈汉玮、林湘萍以及许瑞奇的爸爸。

朱厚任日前接受访问， 谈到年轻人对方言的态度，他在担忧华人方言不久将失传。

朱厚任说：“如果方言剧只是拍给老人家看，我觉得过不久这些方言剧可能也不用拍了。 ”

朱厚任认为方言应该让各个年龄阶层人士接触，包括年轻人和小孩， 不然终有一天会被淘汰，因此他希望有更多管道， 让年轻人也能学方言。

朱厚任说：“我们是多元社会，有多元方言，像‘Rojak’一样，这是我们的特色，是我们的情怀。如果方言剧能在更多时段播映， 这个籍贯情怀才能延续下去。”

朱厚任认为，只有父母长辈要求年轻人学方言根本起不了作用， 应该让市场变得有需求，年轻人才会更容易消化。朱厚任希望方言能够被普及，不只是出现在周五的电视剧上， 希望电台、电影各个平台都能有一些方言节目。

对于首次演出方言剧的陈汉玮、林湘萍和许瑞奇，朱厚任认为林湘萍的适应能力最好，“可能是因为她在台湾生活的关系吧。”

朱厚任回忆瑞奇刚进剧组时，非常担心他，“我们在对稿的时候， 他一碰到对白好像整个人都憔悴了。”结果令他惊讶， 瑞奇学方言出乎意料的快，朱厚任笑说：“对他的担心好像有点多余 ！”