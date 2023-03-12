HYBE宣布放弃收购SM娱乐 SJ和BTS不会是同门

（首尔讯）早前宣布砸4228亿韩元（约4.4亿新元）收购SM娱乐创始人李秀满（Lee Soo-man）所持14.8%股份的HYPE，于3月12日宣布全面中止收购计划。SM娱乐经营权由韩国媒体巨头Kakao集团取得。

韩国最夯男团BTS所属的HYBE在12日发表声明说：“我方判断与Kakao、Kakao娱乐的竞争导致市场过热，有可能对HYBE的股票价值也会造成负面影响，综合判断之下，做出了这次的决定。”

不过HYPE的声明并未交代公司将如何处理目前所持有的SM娱乐股份。Kakao方面表示“尊重HYBE中断收购SM娱乐，将继续追加确保股份”。SM娱乐则回应“尊重Kakao与HYBE的协议”，并强调未来会正式推动“SM 3.0”计划。

SM娱乐理事会在2月3日首次公布SM 3.0，计划将过去以李秀满主导的单一总制作人制度改为多元制作中心与品牌发展概念；同月7日宣布透过发行新股方式，让Kakao以第三方现金增资方式认购。Kakao因此持股达9.05%，成为仅次李秀满的第二大股东。

李秀满在隔天随即向首尔东部地方法院声请禁止SM娱乐发行新股及可转换债券的假处分，2月10日再宣布与HYBE签订14.8%股权买卖合约。Kakao之后也宣布以每股15万韩元价格（约153新元）收购相当于35%股权的SM娱乐股票。

SM娱乐股价因Kakao与HYPE的经营权之争飙升至16万1200韩元（约165新元），竞争双方因此展开协商，12日宣布结果。