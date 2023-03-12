《黑暗荣耀》导演承认霸凌 宋慧乔受累

（首尔讯）否认两天后又称要“向受害者道歉”，宋慧乔主演的夯剧《黑暗荣耀》（The Glory）导演安吉镐承认曾在校园伤人！

安吉镐在3月12日通过律师表示，自己在高中时期在菲律宾留学，当时的女朋友因为自己而被嘲笑，导致他变得情绪化而伤人，并称这是他“无法抹去的伤害”。他也恳请受害者原谅，说若有机会，他要向受害者道歉。

Netflix制作以被霸凌者的复仇为主题的《黑暗荣耀》第二季于3月10日上线，吸引剧迷追看，叫好叫座，热度居高不下。不料，此时传出导演1996年在菲律宾高中霸凌的丑闻，包括宋慧乔在内的《黑暗荣耀》演员遭受池鱼之殃。

自称受害者的A男日前接受韩媒《Dailian》访问说：“我平时不太看韩国电视剧，不清楚安吉镐在线上活动，但《黑暗荣耀》成为热门话题后，菲律宾校友们在群组分享，我才知道其实安吉镐过得很好。我不想过问，只是霸凌加害者制作了像《黑暗荣耀》这样警示校园暴力的节目，让我觉得很荒谬也无法原谅。”

被爆霸凌的安吉镐原向《韩联社》证实曾在菲律宾留学一年多，但否认与同学有过冲突，并强调“绝对没有那种事，我再怎么想，都没有和谁有过肢体冲突的印象”。不料，随着第二季的《黑暗荣耀》播出再度引起话题，安吉镐也在两天后改变说词，承认曾在学校伤害同学。