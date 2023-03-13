王浩信笑纳“新加坡脱衣王”封号？

无线视帝王浩信3月初受邀来新出席新传媒保健展活动，在本地期间接受《联合早报》的访问同时还了挑战“快问快答”游戏，在两分钟内必须回答20道题目。虽然最后无法在限时以内完成作答，但王浩信玩游戏玩得起劲，一点也不敷衍。

向来严控身材的王浩信常年保持最佳状态，据悉拍剧无线剧集时总会被监制要求赤裸上身、露出腹肌，包括在近年的《踩过界》《刑侦日记》等都可一睹王浩信的好身材。他接受本报访问时笑纳“脱衣王”封号，还笑道：“这是新加坡的朋友帮我取的（封号）对不对？‘新加坡脱衣王’，哈哈。”

他继而指出，监制希望带给观众视觉上的冲击，他能理解也不介意，认为这也是保持自己状态和健康的推动力。

再过四个月就步入40岁的王浩信还说：“继续脱吧！但对自己的要求必须提升。所以今年也设了一个目标给自己－－今年40岁，希望今年的状态比以往更好，去做一个记录，算是给自己的一个生日礼物。”

在挑战“快问快答”时，王浩信几乎毫不保留有问必答，即使问他去年“赚了多少钱”，他也不假思索给出了一个数字呢。除此之外，他还即场清唱了一段陶喆的《普通朋友》，让一旁的工作人员听出耳油；而来到残酷的“二选一”中，神级演技和不老容颜，王浩信的选择应该会让许多人跌眼镜！