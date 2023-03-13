金酸莓奖自颁“最烂女主角” 汤姆汉克斯成“双料最烂”得主

（综合讯）第43届金酸莓奖（Razzie Awards）照传统，抢在奥斯卡金像奖前揭晓成绩，Jared Leto（杰瑞李透）以英雄片《魔比斯》（Morbius）拿下第二座最烂男主角奖。至于最烂女主角，由于入围名单公布时，《燃火的女孩》（暂译，Firestarter）年仅12岁的Ryan Kiera Armstrong（蕾恩凯拉阿姆斯壮）也被提名，引发网民强烈反弹，认为不应把未成年演员计算在内，增加童星遭受欺凌的风险。主办单位发起人John Wilson（约翰威尔森）后来删除蕾恩名字，道歉并表示会吸取教训，承诺以后18岁以下演员不会再获提名。因为事件，主办单位自嘲为“最烂女主角”。

“邦女郎”古巴女星Ana de Armas（安娜德阿玛斯饰）主演的《金发梦露》（Blonde）以八项入围领跑，最后获选为最烂影片与最烂剧本。

汤姆汉克斯除了以《猫王艾维斯》经纪人角色获得最烂男配角，他在片中滑稽的口音和乳胶脸，也让他和角色一起捧回最烂银幕组合。（互联网）

金像影帝Tom Hanks（汤姆汉克斯）分别凭《木偶奇遇记》（Disney's Pinocchio）及《猫王艾维斯》（Elvis）获最烂男主角及男配角“双料”提名，最终以《猫王》获得最烂男配角。汉克斯在片中饰演猫王经纪人，因操着一口滑稽的浓重欧洲口音，和一副“胶”感十足的特殊化装，因此和角色被颁最烂银幕组合。他参演的《木偶》也拿下最烂重拍影片。

Colin Farrell（柯林法洛）以《伊尼舍林的女妖》（The Banshees Of Inisherin）入围最烂男主角，由于他从2005的《亚历山大帝》（Alexander）一直被提名到今年，因此大会颁发“救赎奖”肯定他的成就。

中国女星范冰冰卷入逃税风波被封杀后，转攻海外复出，却以参演的两部英语片《国王的女儿》（The King's Daughter）、《355：谍影特攻》（The 355）入围最烂女配角奖，与《355》拍档Penelope Cruz（佩妮洛普克鲁兹）等争奖，最后奖落《魔比斯》的Adria Arjona（亚德里亚霍纳）。