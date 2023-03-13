《黑暗荣耀2》露点戏吓坏观众 网民：没必要也没加分效果

（综合讯）女星宋慧乔主演的Netflix韩剧《黑暗荣耀》第二部在万众瞩目下，终于在3月10日上线，一度造成服务器超负荷，让部分剧迷崩溃连不上。随着全集公开，网上也掀起超高讨论度，尤其其中一幕裸露戏，吓到不少观众。

车珠英在剧中饰演霸凌五人帮中的空姐“崔惠程”，在第二部中一场她与朴涎镇（林知衍饰）对峙的场面里，她当场脱掉上衣，本以为只会有裸背镜头，没想到竟是正面全裸，直接露出乳房两点 ，突如其来的裸露戏让观众大感震惊。虽然本剧早已被列为18禁，但出乎意料的尺度仍被批评，认为这场戏实在没必要，对剧情也没有加分效果。

车珠英剧中有两幕裸露镜头，剧迷在论坛及社媒上质疑该场戏的意义，留言写下：“惠程露点的戏看了很不舒服”“露太多了，看了有点心疼”“这部的女演员们真的很辛苦”等。但也有人缓颊说：“本来就标了限制级，大家有必要这么敏感吗？”“是很符合角色的场面，看了没觉得不妥”“前面的台词就大概有猜到会露了”“当然是有需要才会拍啊”，讨论相当激烈。此外，也有部分网民猜测该场面使用特效CG，很可能不是真的。

在第一部中，车珠英就以丰满身材掀起讨论，她曾在采访中透露不瘦身缩胸的原因。因为角色做过丰胸手术，因此她在拍摄期间刻意不做身材管理，尽情地吃喝，让身材呈现丰腴的样子，直到杀青后才恢复健身与调整饮食。