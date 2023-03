詹姆士白种元子阳 高品质吃播节目抓住眼球

詹姆士姆士流 Paik Jong Won tzuyang

可上YouTube观看

疗愈系节目千姿百态。看人切菜煮饭,看别人吃得津津有味,也会有“被疗愈”的感觉。推荐三个跟吃有关的YouTube频道。

詹姆士讲评细致内容丰富

频道名称:詹姆士姆士流

订阅人数:109万

资讯量:★★★

疗愈指数:★★★

台湾名厨兼主持人詹姆士2017年开设YouTube频道,分享家常菜食谱和烹调过程。食物越家常,观看的网民越多。烹煮番茄鸡蛋面、蒜头鸡汤、葱鸡汤、酱油炒饭和炒米粉的视频,观看次数都破200万。

詹姆士的YouTube频道除了做菜教学,还有其他视频系列,包括商品试吃系列“一口定江山”,分享香料贴士的“香料小教室”,回应观众疑问的“姆士流信箱”等,内容丰富,可吸引各个年龄层的观众观看。

“一口定江山”获得年轻网民高评价。该系列概念简单,詹姆士试吃超级市场买得到的泡面和零食等,他的反应让观众期待。有网民赞詹姆士不用“动手”下厨,只须“动口”吃东西就能让观众觉得疗愈。

其他网民留言“看他评价食物讲评言之有物,即使是感觉不太好吃的,他也可以很有条理地解释原因”“詹姆士讲评食物,真的可以讲到很细致的部分,如果是不好吃的食物,他会介绍怎么做才会更好吃,跟一般食物YouTuber不在同一个档次。”

詹姆士的语速不急不缓,不刻意制造效果哗众取宠,看了舒服舒心。视频品质优良,剪辑得用心。

詹姆士转型当艺人、YouTuber相当成功。2023年1月,他的频道订阅人数突破百万后,收到YouTube寄来的百万订阅奖牌。他在脸书报喜,并收到炎亚纶、杨绣惠、锺欣凌、黄小柔等艺人的祝福。

白种元综艺及料理教学兼具

频道名称:Paik Jong Won

订阅人数:572万

资讯量:★★★

疗愈指数:★★☆

白种元教的料理简单易做。(互联网)

韩国名厨兼主持人白种元是我的“韩食师傅”,他也是很多韩星的厨神偶像。他教的料理简单易做,我这个门外汉跟着他的方式做,成功做出像样的泡菜煎饼和泡菜汤,连煮个冷冻水饺,也忍不住参考他的做法。观看视频的同时,也学会很多料理小技巧。

白种元2018年开设YouTube频道,订阅人数节节上升。频道上最受欢迎的视频是他制作辣年糕小吃的过程,观看次数破1200万。

频道上的视频除了料理教学,也拍他走访韩国各地的餐馆和市场,品尝民间美食。整体而言,白种元的频道是综艺及料理教学兼具的频道。

大胃王子阳吃播界的清流

频道名称:tzuyang

订阅人数:779万

资讯量:★☆

疗愈指数:★★★

娇小玲珑的子阳是超级大胃王。(互联网)

有些吃播YouTuber为了流量,不惜勉强自己暴饮暴食,吃相不佳,视频也拍得粗糙,观感极差。韩国吃播YouTuber子阳(音译,Tzuyang)不同,她是吃播界的清流,在亚洲各地拥有不少粉丝。

娇小玲珑的子阳是超级大胃王,她能吃掉旋转寿司店的112盘寿司,一次可吃掉10包以上的泡面,食量更胜10个壮汉。

子阳2018年开设YouTube频道。她一年前在旋转寿司店完成的壮举,观看次数超过2000万,是频道上观看次数最高的视频。

她曾上韩星Rain的网络节目“Season B Season”当嘉宾,也在刘在锡主持的节目《玩什么好呢?》亮相。

子阳曾在《我的小电视2》中公开收入,她说,高峰期可在一个月内赚8000万韩元(约8万新元),要赚到这笔钱,那个月的视频观看次数至少要有100万。

吸金力强的她不忘回馈社会。疫情期间,她不时拍片介绍饮食小店,帮助小店老板渡过疫情难关。

第95届奥斯卡金像奖颁奖礼 The 95th Annual Academy Awards

5频道 早上6.30红地毯/8.00颁奖典礼

本届奥斯卡金像奖,亚裔入围者约九人,华人目光更聚焦在杨紫琼是否能成为首名华人奥斯卡影后。她主演的电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)获11项大奖提名,她先前已凭此片拿下多个电影奖项影后。同片的关继威则角逐最佳男配角。

周公讲鬼@行行又见鬼

8频道 晚上10.30

二手车商Oscar收到一辆二手事故车,价钱十分便宜,后转卖给律师Sean,但是没多久,Sean就来闹说车子问题多多,好几次让他差点出车祸。Oscar坚持说做过检查,没问题才转卖,Sean说如果Oscar不退钱就要告他。Oscar没辙,只好大亏一笔收回车子自己用,但他在开车时常常感觉到后座有人,心中毛毛的,于是下载行车记录仪查看录像,只见有一只血手伸出,在车头前刮出一道道痕迹……

苏活惊魂夜 Last Night In Soho

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上11.00

对时装设计充满激情的乡下女孩艾莉(Thomasin McKenzie饰)到现代大都会,神秘地进入20世纪60年代的伦敦,遇到自己的偶像——准歌手珊蒂(Anya Taylor-Joy饰),但阴暗的力量让艾莉的世界分崩离析。

凶宅怪谈 Stigmatized Properties

卫视电影台(星和Ch866)晚上7.35

人气下滑的谐星山女鱼(龟梨和也饰)和拍档拆伙后,为了挽救事业决定孤注一掷,只身入住凶宅,拍摄灵异影像供电视台直播。在拥有阴阳眼的化妆师梓(奈绪饰)的帮忙下,他在凶宅顺利拍得幽灵踪迹,并因此爆红,但怪事却接连发生,他似乎被一个凶猛的恶灵缠上了……