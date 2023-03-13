詹姆士白种元子阳 高品质吃播节目抓住眼球

詹姆士姆士流 Paik Jong Won tzuyang

可上YouTube观看

疗愈系节目千姿百态。看人切菜煮饭，看别人吃得津津有味，也会有“被疗愈”的感觉。推荐三个跟吃有关的YouTube频道。

詹姆士讲评细致内容丰富

频道名称：詹姆士姆士流

订阅人数：109万

资讯量：★★★

疗愈指数：★★★

台湾名厨兼主持人詹姆士2017年开设YouTube频道，分享家常菜食谱和烹调过程。食物越家常，观看的网民越多。烹煮番茄鸡蛋面、蒜头鸡汤、葱鸡汤、酱油炒饭和炒米粉的视频，观看次数都破200万。

詹姆士的YouTube频道除了做菜教学，还有其他视频系列，包括商品试吃系列“一口定江山”，分享香料贴士的“香料小教室”，回应观众疑问的“姆士流信箱”等，内容丰富，可吸引各个年龄层的观众观看。

“一口定江山”获得年轻网民高评价。该系列概念简单，詹姆士试吃超级市场买得到的泡面和零食等，他的反应让观众期待。有网民赞詹姆士不用“动手”下厨，只须“动口”吃东西就能让观众觉得疗愈。

其他网民留言“看他评价食物讲评言之有物，即使是感觉不太好吃的，他也可以很有条理地解释原因”“詹姆士讲评食物，真的可以讲到很细致的部分，如果是不好吃的食物，他会介绍怎么做才会更好吃，跟一般食物YouTuber不在同一个档次。”

詹姆士的语速不急不缓，不刻意制造效果哗众取宠，看了舒服舒心。视频品质优良，剪辑得用心。

詹姆士转型当艺人、YouTuber相当成功。2023年1月，他的频道订阅人数突破百万后，收到YouTube寄来的百万订阅奖牌。他在脸书报喜，并收到炎亚纶、杨绣惠、锺欣凌、黄小柔等艺人的祝福。

白种元综艺及料理教学兼具

频道名称：Paik Jong Won

订阅人数：572万

资讯量：★★★

疗愈指数：★★☆

白种元教的料理简单易做。（互联网）

韩国名厨兼主持人白种元是我的“韩食师傅”，他也是很多韩星的厨神偶像。他教的料理简单易做，我这个门外汉跟着他的方式做，成功做出像样的泡菜煎饼和泡菜汤，连煮个冷冻水饺，也忍不住参考他的做法。观看视频的同时，也学会很多料理小技巧。

白种元2018年开设YouTube频道，订阅人数节节上升。频道上最受欢迎的视频是他制作辣年糕小吃的过程，观看次数破1200万。

频道上的视频除了料理教学，也拍他走访韩国各地的餐馆和市场，品尝民间美食。整体而言，白种元的频道是综艺及料理教学兼具的频道。

大胃王子阳吃播界的清流

频道名称：tzuyang

订阅人数：779万

资讯量：★☆

疗愈指数：★★★

娇小玲珑的子阳是超级大胃王。（互联网）

有些吃播YouTuber为了流量，不惜勉强自己暴饮暴食，吃相不佳，视频也拍得粗糙，观感极差。韩国吃播YouTuber子阳（音译，Tzuyang）不同，她是吃播界的清流，在亚洲各地拥有不少粉丝。

娇小玲珑的子阳是超级大胃王，她能吃掉旋转寿司店的112盘寿司，一次可吃掉10包以上的泡面，食量更胜10个壮汉。

子阳2018年开设YouTube频道。她一年前在旋转寿司店完成的壮举，观看次数超过2000万，是频道上观看次数最高的视频。

她曾上韩星Rain的网络节目“Season B Season”当嘉宾，也在刘在锡主持的节目《玩什么好呢？》亮相。

子阳曾在《我的小电视2》中公开收入，她说，高峰期可在一个月内赚8000万韩元（约8万新元），要赚到这笔钱，那个月的视频观看次数至少要有100万。

吸金力强的她不忘回馈社会。疫情期间，她不时拍片介绍饮食小店，帮助小店老板渡过疫情难关。

第95届奥斯卡金像奖颁奖礼 The 95th Annual Academy Awards

5频道 早上6.30红地毯／8.00颁奖典礼

本届奥斯卡金像奖，亚裔入围者约九人，华人目光更聚焦在杨紫琼是否能成为首名华人奥斯卡影后。她主演的电影《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）获11项大奖提名，她先前已凭此片拿下多个电影奖项影后。同片的关继威则角逐最佳男配角。

周公讲鬼@行行又见鬼

8频道 晚上10.30

二手车商Oscar收到一辆二手事故车，价钱十分便宜，后转卖给律师Sean，但是没多久，Sean就来闹说车子问题多多，好几次让他差点出车祸。Oscar坚持说做过检查，没问题才转卖，Sean说如果Oscar不退钱就要告他。Oscar没辙，只好大亏一笔收回车子自己用，但他在开车时常常感觉到后座有人，心中毛毛的，于是下载行车记录仪查看录像，只见有一只血手伸出，在车头前刮出一道道痕迹……

苏活惊魂夜 Last Night In Soho

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上11.00

对时装设计充满激情的乡下女孩艾莉（Thomasin McKenzie饰）到现代大都会，神秘地进入20世纪60年代的伦敦，遇到自己的偶像——准歌手珊蒂（Anya Taylor-Joy饰），但阴暗的力量让艾莉的世界分崩离析。

凶宅怪谈 Stigmatized Properties

卫视电影台（星和Ch866）晚上7.35

人气下滑的谐星山女鱼（龟梨和也饰）和拍档拆伙后，为了挽救事业决定孤注一掷，只身入住凶宅，拍摄灵异影像供电视台直播。在拥有阴阳眼的化妆师梓（奈绪饰）的帮忙下，他在凶宅顺利拍得幽灵踪迹，并因此爆红，但怪事却接连发生，他似乎被一个凶猛的恶灵缠上了……