关继威凭《天马行空》夺华人首名奥斯卡男配角

51岁的华人演员关继威凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)夺第95届奥斯卡最佳男配角奖,他是首名获得奥斯卡演技奖的华人演员,是大热胜出。

关继威在《天》演出杨紫琼的丈夫,会武功,外型酷似成龙,经常出状况,还接触到多元宇宙。关继威今年已凭此角色在金球奖获得男配角奖。据所知,因成龙没接下角色,关继威才有机会演出。

关继威是童星出身,曾演出Steven Spielberg(史提芬司匹堡)的《夺宝奇兵之魔宫传奇》(Indiana Jones And The Temple Of Doom),也到台湾拍过电影《糊涂妙贼小神偷》等,但星途不顺遂,转行担任幕后特技指导与助理导演,最近几年才重回银幕前。《天马行空》在2020年杀青之后也因为疫情关系迟迟无法上映,而当时他甚至面临工作断档,生活举步维艰。

不久前他在接受媒体访问时说:“再不工作的话,我第二年的医保资格都要没了。”他说:“所以我只好央求经纪人,随便什么角色,先给我接个活儿吧,什么角色都行,先让我够资格续上明年的医保就行。”

关继威生于越南胡志明市,1978年由于越南战乱,他的父亲带着他和五个兄弟姐妹逃到香港,母亲则带着另外三个孩子逃去马来西亚。1979年,一家人以难民的身份在美国团聚。关继威毕业于南加利福尼亚大学电影艺术学院,是演员、动作设计师与助理导演。

《天马行空》入围奥斯卡11奖,好莱坞老姜杰米李柯蒂斯也凭《天马行空》夺奥斯卡女配角奖。奥斯卡颁奖典礼正在举行。