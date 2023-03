34岁华人电影人关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once),夺第95届奥斯卡最佳原著剧本奖。这也是两人首次在奥斯卡入围与夺奖。

《天马行空》共入围11项奥斯卡奖,华人演员关继威、好莱坞老姜Jamie Lee Curtis(杰米李柯蒂斯)分别夺男配角、女配角奖。

关家永与丹尼尔舒奈特能否顺利摘下最佳导演奖、最佳电影,该片的杨紫琼能否成为首名奥斯卡华人影后,拭目以待。