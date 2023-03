创历史 杨紫琼夺奥斯卡首名华人影后 《天马行空》获７大奖

60岁的马来西亚演员杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)夺第95届奥斯卡影后,也是首名华人奥斯卡影后。杨紫琼是击败劲敌——《塔尔》(Tar)的Cate Blanchett(姬蒂班查)而夺标。目前还在新加坡公映的电影《天马行空》也大丰收,一举拿下7个奖项。

影后桂冠花落谁家是2023年奥斯卡的最大悬念,颁奖季一路走来几乎都是杨紫琼与出生澳大利亚的好莱坞女星姬蒂班查的对决,各有胜负。

两人在2023年金球奖分别获得音乐或喜剧类最佳女主角和剧情类最佳女主角;姬蒂在“英国奥斯卡”打败杨紫琼封后;杨紫琼则在被视为奥斯卡演技奖风向球的美国演员工会奖击败姬蒂,当时被大大地看好距离小金人又更靠近了,杨紫琼这次是大热胜出。

杨紫琼在《天》里蜡烛两头烧,得打理洗衣店与面对频出状况的老公与女儿。《天》共入围11项奥斯卡奖,并获得了7个奖项。她片中的丈夫关继威、税局职员Jamie Lee Curtis(杰米李柯蒂斯)分别夺最佳男配角和女配角奖;关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)夺最佳原著剧本奖、最佳导演奖;最佳电影剪辑。

杨紫琼差一点与奥斯卡擦肩而过,因为她曾在IG分享了时尚杂志《VOGUE》一篇标题为《我们已超过20年没有非白人演员获得最佳女主角了,2023年会改变吗?》的文章。文章内容是针对杨紫琼的最大劲敌澳洲影后姬蒂班查,指她已经拿过两座奥斯卡奖座,再拿第三座无疑可证明她的地位,但她已有许多无人能及的作品,还需多证明吗?

杨紫琼在IG分享了这篇文章后,立马被认为是在替自己拉票,由于她在社媒发布的时间是在奥斯卡投票截止前几小时,因此她的行为被指恐怕触碰奥斯卡奖的“禁止任何以言语点出对手名字或片名的策略”规定。虽然杨紫琼只是转发文章,文章中提及她的对手姬蒂班查的名字,似乎已踩到底线,她也紧急删文。所幸这个让人为她捏把冷汗的插曲,没影响到她的入围资格,她最终也为华人争光,夺得奥斯卡影后。

杨紫琼生于霹雳州怡保一个富裕家庭,从小受到良好教育,15岁时到英国主修芭蕾舞,拥有英国皇家舞蹈学院戏剧舞蹈专业学士学位。17岁时因疏于热身练习,担心被老师责备,又强行苦练舞蹈时导致脊椎受伤,不得不终止舞蹈生涯。

1983年,杨紫琼在妈妈的鼓励下参加“马来西亚小姐”选美竞赛并夺得冠军宝座,她也代表马来西亚出征世界小姐。同年,她在澳大利亚墨尔本当选为“Moomba小姐”。

1984年,杨紫琼获邀到香港与周润发拍广告片,自此便与香港影圈结下不解缘,并以1985年的香港电影《皇家师姐》一片成名,成为香港头号女打星,活跃于华人演艺界。她过后也到西方影坛发展。杨紫琼的电影作品包括占士邦电影《明日帝国》(Tomorrow Never Dies)、《银河守护者2》(Guardians Of The Galaxy Vol.2)、《卧虎藏龙》和《疯狂富豪》等。

她是马来西亚首名被册封拿督封衔的艺术家,也是首名被册封丹斯里封衔的华裔艺人。

法国奢侈品品牌爱马仕也以她的姓氏杨来推出一款名为“杨包”的手提袋。