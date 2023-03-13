奥斯卡影后杨紫琼：我要把奖带回家乡

今年奥斯卡颁奖典礼是亚裔的天下，亚裔参赛者多，包括2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄凭《生之欲》（Living）入围最佳改编剧本奖等，最终的大奖落在华人导演关家永与美国导演Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）的《天马行空》。这部影片入围11奖，获得最佳电影、最佳女主角、最佳男配角与最佳导演奖等。

首名华人奥斯卡影后杨紫琼领奖时感性致词：“给所有正在看转播、长得像我的小男孩、小女孩，这是希望的象征，美梦会成真，千万不要让别人对你说，你已过了事业高峰。我把奖献给妈妈、全天下所有妈妈，她们都是超级英雄。没有她们，我们都不会在这里，我要把奖带回家乡。”

关继威夺最佳男配角奖泪崩

夺得本届奥斯卡最佳男配角奖的关继威（51岁）上台就大喊“喔我的天”，眼泪忍不住溃堤，台下观众为他起立鼓掌，气氛感人。

他说：“我的母亲84岁了，她正在家里看转播。妈～我刚拿了奥斯卡！我的旅程从一艘船开始，我曾待过难民营一年，现在却站在好莱坞最盛大的舞台上，他们说这种故事只会发生在电影里，我不敢相信真的发生在我身上，这～就是美国梦！”

他感谢太太Corinna，“谢谢她过去20年来不断告诉我‘你的时机会来’”，并以自己的故事勉励其他人，“让你的梦想活着！”

关家永是第三位华裔金奖导演

过去多名亚裔曾夺奥斯卡演技奖，包括《米纳里》的韩国女星尹汝贞、《杀戮战场》拥有柬埔寨与华人血统的吴汉润，以及《樱花恋》的日本梅木三吉等。事前备受看好的51岁华裔男星关继威，也在颁奖典礼时，以大热抢先夺下男配。严格来说，关继威的父母是都是华人，他是首名获得奥斯卡男配角奖的“纯华人”。

该片导演关家永则是继李安、赵婷之后第三位华裔金奖导演。

布兰登费雪夺影帝

《我的鲸鱼老爸》是布兰登费雪谷底翻身之作，片中饰演家庭不得意的体重惊人教授，碍于肥胖外型，他不敢出门。（法新社）

今年奥斯卡影帝的入围者包括：《猫王艾维斯》（Elvis）演出“猫王”的美国帅哥演员Austin Butler（奥斯汀巴特勒）、《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的Colin Farrell（柯林法洛）、《我的鲸鱼老爸》（The Whale）的Brendan Fraser（布兰登费雪）、《余晖时光》（Aftersun）的Paul Mescal（保罗麦斯卡）和《生之欲》（Living）的Bill Nighy（比尔奈伊）。获胜的是布兰登费雪。

布兰登费雪可说是熬出头，因为他曾是好莱坞当红主角，后来变为性骚扰的受害者，事业一度不起眼。《我的鲸鱼老爸》是他谷底翻身之作，片中饰演家庭不得意的体重惊人教授，碍于肥胖外型，他不敢出门。

今年不少亚裔获奖，包括有印度裔夺最佳原创歌曲奖等。

第95届奥斯卡得奖名单

最佳影片：《天马行空》

最佳男主角：Brendan Fraser（布兰登费雪）《我的鲸鱼老爸》（The Whale）

最佳女主角：杨紫琼《天马行空》

最佳导演：关家永与Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）《天马行空》

最佳男配角：关继威《天马行空》

最佳女配角：杰米李柯蒂斯《天马行空》

最佳改编剧本：女性的谈判（Women Talking）

最佳原著剧本：《天马行空》

最佳国际电影：德国电影《西线无战事》（All Quiet on the Western Front）

最佳动画：《乔勒蒙戴托路之木偶奇遇记》（Guillermo del Toro's Pinocchio）

最佳制作设计：《西线无战事》

最佳原创音乐：《西线无战事》

最佳摄影：《西线无战事》

最佳音效：《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）

最佳视觉特效：《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）

最佳电影剪辑：《天马行空》

最佳纪录短片：《小象守护者》（The Elephant Whisperers）

最佳动画短片：《男孩、鼹鼠、狐狸和马》（The Boy, the Mole, the Fox and the Horse）

最佳短片：《爱尔兰式告别》（An Irish Goodbye）

最佳服装设计：《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）

最佳纪录片：《纳瓦尔尼》（Navalny）

最佳化装与发型：《我的鲸鱼老爸》

最佳原创歌曲：《Naatu Naatu》（M. M. Keeravani, Chandrabose）