奥斯卡影后杨紫琼：我要把奖带回家乡

今年奥斯卡颁奖典礼是亚裔的天下,亚裔参赛者多,包括2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄凭《生之欲》(Living)入围最佳改编剧本奖等,最终的大奖落在华人导演关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)的《天马行空》。这部影片入围11奖,获得最佳电影、最佳女主角、最佳男配角与最佳导演奖等。

首名华人奥斯卡影后杨紫琼领奖时感性致词:“给所有正在看转播、长得像我的小男孩、小女孩,这是希望的象征,美梦会成真,千万不要让别人对你说,你已过了事业高峰。我把奖献给妈妈、全天下所有妈妈,她们都是超级英雄。没有她们,我们都不会在这里,我要把奖带回家乡。”

关继威夺最佳男配角奖泪崩

夺得本届奥斯卡最佳男配角奖的关继威(51岁)上台就大喊“喔我的天”,眼泪忍不住溃堤,台下观众为他起立鼓掌,气氛感人。

他说:“我的母亲84岁了,她正在家里看转播。妈~我刚拿了奥斯卡!我的旅程从一艘船开始,我曾待过难民营一年,现在却站在好莱坞最盛大的舞台上,他们说这种故事只会发生在电影里,我不敢相信真的发生在我身上,这~就是美国梦!”

他感谢太太Corinna,“谢谢她过去20年来不断告诉我‘你的时机会来’”,并以自己的故事勉励其他人,“让你的梦想活着!”

关家永是第三位华裔金奖导演

过去多名亚裔曾夺奥斯卡演技奖,包括《米纳里》的韩国女星尹汝贞、《杀戮战场》拥有柬埔寨与华人血统的吴汉润,以及《樱花恋》的日本梅木三吉等。事前备受看好的51岁华裔男星关继威,也在颁奖典礼时,以大热抢先夺下男配。严格来说,关继威的父母是都是华人,他是首名获得奥斯卡男配角奖的“纯华人”。

该片导演关家永则是继李安、赵婷之后第三位华裔金奖导演。

布兰登费雪夺影帝

《我的鲸鱼老爸》是布兰登费雪谷底翻身之作,片中饰演家庭不得意的体重惊人教授,碍于肥胖外型,他不敢出门。(法新社)

今年奥斯卡影帝的入围者包括:《猫王艾维斯》(Elvis)演出“猫王”的美国帅哥演员Austin Butler(奥斯汀巴特勒)、《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的Colin Farrell(柯林法洛)、《我的鲸鱼老爸》(The Whale)的Brendan Fraser(布兰登费雪)、《余晖时光》(Aftersun)的Paul Mescal(保罗麦斯卡)和《生之欲》(Living)的Bill Nighy(比尔奈伊)。获胜的是布兰登费雪。

布兰登费雪可说是熬出头,因为他曾是好莱坞当红主角,后来变为性骚扰的受害者,事业一度不起眼。《我的鲸鱼老爸》是他谷底翻身之作,片中饰演家庭不得意的体重惊人教授,碍于肥胖外型,他不敢出门。

今年不少亚裔获奖,包括有印度裔夺最佳原创歌曲奖等。

第95届奥斯卡得奖名单

最佳影片:《天马行空》

最佳男主角:Brendan Fraser(布兰登费雪)《我的鲸鱼老爸》(The Whale)

最佳女主角:杨紫琼《天马行空》

最佳导演:关家永与Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)《天马行空》

最佳男配角:关继威《天马行空》

最佳女配角:杰米李柯蒂斯《天马行空》

最佳改编剧本:女性的谈判(Women Talking)

最佳原著剧本:《天马行空》

最佳国际电影:德国电影《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)

最佳动画:《乔勒蒙戴托路之木偶奇遇记》(Guillermo del Toro's Pinocchio)

最佳制作设计:《西线无战事》

最佳原创音乐:《西线无战事》

最佳摄影:《西线无战事》

最佳音效:《捍卫战士:独行侠》(Top Gun: Maverick)

最佳视觉特效:《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)

最佳电影剪辑:《天马行空》

最佳纪录短片:《小象守护者》(The Elephant Whisperers)

最佳动画短片:《男孩、鼹鼠、狐狸和马》(The Boy, the Mole, the Fox and the Horse)

最佳短片:《爱尔兰式告别》(An Irish Goodbye)

最佳服装设计:《黑豹2》(Black Panther: Wakanda Forever)

最佳纪录片:《纳瓦尔尼》(Navalny)

最佳化装与发型:《我的鲸鱼老爸》

最佳原创歌曲:《Naatu Naatu》(M. M. Keeravani, Chandrabose)