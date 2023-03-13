“泰国F4”来新见粉丝 Bright自爆“新加坡夜店很好”

“泰国F4”首次合体来新办粉丝见面会，施展“嘴甜甜”战术逗得台下粉丝合不拢嘴！

凭借泰版《流星花园》爆红的泰星Bright、Win、Dew和Nani，星期六（11日）晚上于星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举办新加坡场“Shooting Star”粉丝见面会。4子以电视剧主题曲“Who Am I”开场，台下粉丝热情尖叫。

除了“美作”的Nani，其他三子之前都曾到访过新加坡，对本地也不陌生。聊起与新加坡的缘分，“道明寺”Bright说：“我15、16岁，大学前曾经来过新加坡，印象是这里很干净、交通方便、食物好吃、人很好、夜店也很好。”此话一出立即遭主持人调侃：“15、16岁就去夜店了吗？”Bright赶紧回说：“我只是看见”，引来现场笑声连连。

“西门”Win尽管身体不舒服，但见面会上仍不忘嘴甜哄粉。被问及理想型是什么样的人，Win毫无犹豫地指向台下粉丝说：“我的理想型全在这里”，再次虏获粉丝的芳心。而被问“谁会让自己笑”，Nani立即回应“是粉丝”。

四人之间有趣的互动更是当晚的一大亮点。被问及“最想和谁交换身体”，“花泽类”Dew竟是F4中最抢手的，Win和Bright都选了他。Win及Bright不约而同表示Dew手长脚长，想要用他的身体来做运动，感觉会很有优势。

在《流星花园》之前，Bright和Win就曾合作过创下破亿流量的泰国BL剧《只因我们天生一对》（2gether），累积不少CP粉。见面会上，两人相视、对谈，演唱歌曲时走近彼此等一举一动都会粉丝不同分贝的尖叫。

相继带来个人舞台表演后，四人最后再次同框演唱歌曲“Shooting Star”，为1小时半的活动画下圆满句点。稍显遗憾的是，活动现场没有实时摄影，让坐在距离舞台较远的粉丝没办法捕捉偶像在台上的一颦一笑。