杨紫琼夺奥斯卡影后,杨妈妈喜极而泣说:“我知道她一定会赢!”

马来西亚演员杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)成为奥斯卡首名华人影后,据马来西亚媒体报道,“杨家将”包括杨妈妈与宾客星期一(3月13日)在戏院观赏奥斯卡颁奖礼直播,当大会宣布杨紫琼获奖时,全场激动欢呼高喊“Malaysia Boleh!”,杨妈妈更是喜极而泣。

第95届奥斯卡金像奖颁奖礼在新马时间3月13日早上8时举行,杨紫琼能否成为奥斯卡影后备受瞩目,杨紫琼家人更是一早齐聚戏院,与一众宾客观赏颁奖礼直播。杨紫琼母亲谭慧珍、弟妇和侄女早上7时就现身,被问到女儿入围奥斯卡的感受,杨母笑答:“很开心,真的很开心,身边很多朋友都很支持她!”

杨紫琼在奥斯卡之前,已凭《天》里的精湛演技,横扫各大影展奖项,包括2023年金球奖影后。

杨紫琼发表得奖感言时特别感谢母亲,夺奖后立即打长途电话回马来西亚报喜,可惜电话断线。杨妈妈之后接受马来西亚媒体访问时开心说:“我知道她一定会赢,她是一个很勤奋的人。”她再为女儿打气说:“Malaysia Boleh!杨紫琼Boleh!她是一个很棒的女儿!”

杨妈妈透露,下个月她将庆祝84岁生日,问到女儿会不会回来跟她庆祝,她笑说:“这是秘密。”杨紫琼弟妇则表示等杨紫琼回到马来西亚后一定会开派对庆祝。

除了受邀嘉宾,出席观赏奥斯卡直播的还有马来西亚青年与体育部部长杨巧双、成功集团创办人陈志远等。

《天马行空》在今届奥斯卡共获11项提名,最后拿下包括最佳女主角在内的七大奖。影片目前在本地公映。