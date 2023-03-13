当电影男一 戴向宇拼出伤

型男戴向宇当男一的网络电影《喋血边境》承接《狂飙》气势，接受李连杰武术指导训练，要求真拳实腿，一度打到颈椎错位！

但一切都是值得的，《喋血》开播8小时，热度持续攀升，拿下腾讯视频电影热搜第1名、抖音娱乐榜第一、爱奇艺开分8.3分，爱奇艺电影热播榜第一、动作榜第一、飙升榜第一、猫眼网络热度第一名……

据悉，《喋血》融合打黑拳、贩卖人体器官、持枪毒贩、特种部队、枪林弹雨等点燃肾上腺素的题材，当中激烈的战场对决，凸显动作犯罪题材的独特魅力——像《狂飙》，就令默默耕耘10余年的张颂凭高启强一角人气火爆。

李连杰前替身当武指

《新明日报》记者联系戴向宇，问起影片受欢迎的原因，向宇开心表明：“《喋血》完全是大男主的戏，受到大家认可，其一是延续了《狂飙》类型的热度，其二是个人英雄主义电影在中国真的不多，《喋血》火爆动作镜头非常多，武术导演是李连杰之前的替身——武浩，他出任武术指导，要求真刀真枪地打，‘打’进医院的武行就有四五个吧。”

为戏学格斗

谈到角色，向宇说：“我演一个特种兵，拍摄前已开始学习格斗技巧。开场有个三四分钟的长镜头，讲述我们特种兵到毒窝扫荡。有个军人拿长枪的长镜头，我练了很久，还有各种爆破、枪击戏……”

腿伤肉绽 颈椎移位

“拍摄第一天腿部就不慎被铁钩划伤，铲掉一小片肉！”

但敬业的向宇并没有停工治疗：“全片只有12天拍摄，动作量巨大，唯有咬牙挺过去！”

向宇透露，拍摄《喋血》出外景时大略经过海拔3000米处，有个少数民族聚集地，“他们月入几百人民币，基本都吃素。工作人员就下河捕鱼，给剧组人员吃。”

被问及可曾出现缺氧现象，向宇回答：“没有，拍摄时精神都是紧绷着的，必须很专注，无暇分心。”

“拍完《喋血》之后在家躺了七天，生病，上吐下泻，感觉晕眩，后来经诊断才知道，拍打戏时居然没察觉，我打到颈椎错位了！”

老婆心疼：赚几个钱啊?

向宇从事演艺工作超过15年，浑身都是伤，内耗很厉害，但他热爱这件事，只要有好剧本，他还是乐于接受挑战。

被问到星妻陈紫函是否对他那么搏命而语出埋怨，向宇说：“她肯定会说啊，‘赚几个钱啊?为什么要把自己折腾成这个样子？’。这是出于太太对老公的关心嘛，但心里也都知道，这是身为演员会经历的东西，大家会互相理解，但心疼还是心疼。有一天我去横店探她班，她一看到我就哭出来了，因为她也拍得太累了。这些心疼与理解都是有的，不过我们也都想从工作中获得快乐……”