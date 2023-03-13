奥斯卡首名华人影后杨紫琼 从选美到拍电影

马来西亚华裔女星杨紫琼创历史，成为95届奥斯卡首名华人影后。点击视频，看她怎么从马来西亚一路走上美国电影最高荣誉的舞台。

富家女选美得冠

杨紫琼出生马来西亚怡保的富裕家庭，父亲杨建德深具名望是拿督、母亲谭慧珍则是前选美皇后。杨紫琼15岁到伦敦的英国皇家舞蹈学院学习芭蕾，但因脊椎受伤放弃舞蹈。

1983年，20岁的杨紫琼在母亲的鼓励下参加马来西亚小姐选美夺冠，隔年获邀到香港与周润发及成龙拍广告，并与洪金宝的德宝电影签约，演出首部电影《猫头鹰与小飞象》入行。

杨紫琼说：“当我1984年刚入行时，女性角色被当成花瓶、只能当被拯救的一方，我们需要被保护，但我会说：我想我们能保护好自己，甚至情况危急时，也许我还能保护你。”

杨紫琼获1983年的“马来西亚小姐”选美冠军。（互联网）

感谢香港电影栽培

杨紫琼获颁奥斯卡最佳女主角，致谢时说，“谢谢我在香港的家人，谢谢香港电影启蒙我，挺我，让我今天能走到这里。”

杨紫琼当演员第二年拍《皇家师姐》就担纲主角，还获提名香港金像奖新人奖，事业走高，却在1988年当红之际嫁给德宝电影的创办人潘迪生后一度息影。1992年离婚后，她复出拍摄《警察故事III超级警察》，以及《东方三侠》《新流星蝴蝶剑》《太极张三丰》和《咏春》等动作片，奠定她武打女星的地位。

杨紫琼拍过的香港动作电影包括《皇家师姐》和《警察故事III超级警察》。（互联网）

闯好莱坞却被定型

杨紫琼在1997年以占士邦（James Bond）电影《明日帝国》（Tomorrow Never Dies）踏足好莱坞。她说“当时占士邦是男子气概的象征，邦女郎则只是个可爱的名词”。

然而，她在影片中的女间谍角色不只救了占士邦，还与其他男性角色平起平坐，改变了邦女郎只是“花瓶”的命运。此后杨紫琼虽然获得更多好莱坞电影邀约，但她“无法认同那些给我的角色呈现的刻板印象”，所以没有接拍。

杨紫琼的首部好莱坞影片是和Pierce Brosnan合作占士邦电影《明日帝国》。（互联网）

2000年参与李安执导，周润发、张震和章子怡联合主演的《卧虎藏龙》让杨紫琼名声大噪，该片也获得第73届奥斯卡最佳外语片。李安曾赞杨紫琼有独特的演员气质，他说：“当你看着她时，她甚至不需要说任何话，就能让人将情感投注在她身上。”

杨紫琼之后拍了《艺伎回忆录》《神鬼传奇3》等好莱坞制作，2011年主演法国导演卢贝松（Luc Besson）执导的传记电影《The Lady》，诠释曾带领缅甸民主运动的翁山淑枝。该片颇有“冲奥”架势，不过上映后影评奇差无比。2018年，杨紫琼凭借卖座影片《疯狂富豪》再获好评。

一度迷惘的她感叹：“当你年纪越大，角色选择就越来越少，似乎年龄数字越高，这些选择就变得越来越窄，别人会开始说：你该退休了。”

《天马星空》获颁第23届美国演员工会奖的最佳整体演出大奖。（电影官方IG）

出演让她获奖无数的《天马行空》，杨紫琼说这是她首度在好莱坞电影中担任主角。电影导演The Daniels（Daniel Kwan和Daniel Scheinert）曾坦言，剧本原为成龙量身定做，在被成龙拒绝后，才把主角改为女性，并找来杨紫琼出演，造就了今天的首名华裔奥斯卡影后。

影片在各大电影颁奖礼上扬眉吐气，杨紫琼说：“这已经不再是我一个人的事了……亚洲人会觉得我们终于被看见。”