首名华人奥斯卡影后 杨紫琼“小金人”献天下妈妈

60岁的马来西亚演员杨紫琼写下东西影坛历史,凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)勇夺第95届奥斯卡影后,她也是首名华人奥斯卡影后。

杨紫琼在未婚夫托德(Jean Todt)陪伴下出席奥斯卡颁奖典礼,她领奖时感性致辞:“给所有正在看转播、长得像我的小男孩、小女孩,这是希望的象征,美梦会成真。还有女士们,千万不要让别人对你说,你已过了巅峰。我把奖献给妈妈、全天下所有妈妈,她们都是超级英雄。没有她们,我们都不会在这里,我要把奖带回家乡。”

杨紫琼凭借《天》中蜡烛两头烧的职业妇女与妈妈,以及接触到多元宇宙的角色,在2023年金球奖获得音乐或喜剧类最佳女主角,也在被视为奥斯卡演技奖风向球的美国演员工会封后。这次是杨紫琼首次入围奥斯卡,结果以大热之姿夺奖。杨紫琼出身美姐,1980年代在香港出道,凭香港动作电影成名,出道近40年,活跃于中西影坛,主演了占士邦电影《明日帝国》《卧虎藏龙》与《疯狂富豪》等片。

奥斯卡洋溢亚裔风

对白掺杂华语、英语与广东话的美国电影《天马行空》在本届奥斯卡入围11项奖,共夺七奖,除了杨紫琼封后,该片的美国华裔演员关继威夺最佳男配角奖,美国华裔导演关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)夺最佳导演奖等。关家永也是继李安与赵婷后,第三名夺奥斯卡最佳导演奖的华人。

本届奥斯卡亚裔入围者包括2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄,他凭《生之欲》(Living)入围最佳改编剧本奖,而鲜少沾上“演技”奖的亚裔演员今年创纪录多达四人入围,当中影后与男配角落入亚裔演员手中,让本届奥斯卡洋溢着亚裔风,接下来有望让亚裔电影人浮上西方影坛的主流讨论。