首名华人奥斯卡影后 杨紫琼“小金人”献天下妈妈

60岁的马来西亚演员杨紫琼写下东西影坛历史，凭《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）勇夺第95届奥斯卡影后，她也是首名华人奥斯卡影后。

杨紫琼在未婚夫托德（Jean Todt）陪伴下出席奥斯卡颁奖典礼，她领奖时感性致辞：“给所有正在看转播、长得像我的小男孩、小女孩，这是希望的象征，美梦会成真。还有女士们，千万不要让别人对你说，你已过了巅峰。我把奖献给妈妈、全天下所有妈妈，她们都是超级英雄。没有她们，我们都不会在这里，我要把奖带回家乡。”

杨紫琼凭借《天》中蜡烛两头烧的职业妇女与妈妈，以及接触到多元宇宙的角色，在2023年金球奖获得音乐或喜剧类最佳女主角，也在被视为奥斯卡演技奖风向球的美国演员工会封后。这次是杨紫琼首次入围奥斯卡，结果以大热之姿夺奖。杨紫琼出身美姐，1980年代在香港出道，凭香港动作电影成名，出道近40年，活跃于中西影坛，主演了占士邦电影《明日帝国》《卧虎藏龙》与《疯狂富豪》等片。

奥斯卡洋溢亚裔风

对白掺杂华语、英语与广东话的美国电影《天马行空》在本届奥斯卡入围11项奖，共夺七奖，除了杨紫琼封后，该片的美国华裔演员关继威夺最佳男配角奖，美国华裔导演关家永与美国导演Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）夺最佳导演奖等。关家永也是继李安与赵婷后，第三名夺奥斯卡最佳导演奖的华人。

本届奥斯卡亚裔入围者包括2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄，他凭《生之欲》（Living）入围最佳改编剧本奖，而鲜少沾上“演技”奖的亚裔演员今年创纪录多达四人入围，当中影后与男配角落入亚裔演员手中，让本届奥斯卡洋溢着亚裔风，接下来有望让亚裔电影人浮上西方影坛的主流讨论。