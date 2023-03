奥斯卡影帝后 苦熬多年出头

第95届奥斯卡演技奖的得主,都是苦熬多年才出成绩。

60岁的马来西亚演员杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)成为首名华人奥斯卡影后。杨紫琼是击败劲敌——《塔尔》(Tar)的Cate Blanchett(姬蒂班查)而夺标,因为奥斯卡前的颁奖季一路走来,几乎都是她与姬蒂的对决,各有胜负。

杨紫琼生于霹雳怡保的富裕家庭,15岁时到英国主修芭蕾舞,拥有英国皇家舞蹈学院戏剧舞蹈专业学士学位。由于她苦练舞蹈时导致脊椎受伤,不得不终止舞蹈生涯。1983年参加“马来西亚小姐”选美夺冠,1984年到香港演出与周润发拍广告片,并推出处女电影《猫头鹰和小飞象》,与香港影圈结下不解缘,她在1985年港片《皇家师姐》一打成名,代表作包括李安的武侠片《卧虎藏龙》等,也演出占士邦电影《明日帝国》(Tomorrow Never Dies)、《疯狂富豪》和《银河守护者2》(Guardians Of The Galaxy Vol.2)等。出道将近40年,才首次入围奥斯卡并获奖。

费雪因旧伤沉寂多年

《我的鲸鱼老爸》(The Whale)的Brendan Fraser(布兰登费雪)荣封影帝,他打败各界看好的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)主角Colin Farrell(柯林法洛)。费雪与杨紫琼演出《神鬼传奇3》(The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor),曾是好莱坞一线男星。他因担心庭院树木压垮民宅,拿电锯砍树时,被树干重击背部,导致长年拍戏的旧伤复发,被逼推掉很多电影邀约。

除了身体伤痛,费雪在2003年曾被好莱坞记者协会前主席Philip Berk性骚扰摸臀,事件闹大后,主席道歉说是“开玩笑”,但他自此被金球奖封杀。《我的鲸鱼老爸》是费雪的谷底翻身作,54岁的他与杨紫琼一样,都是首次入围金像奖就获得肯定。

成龙辞演,关继威接手

51岁的关继威与64岁的Jamie Lee Curtis(杰米李柯蒂斯)凭《天马行空》分别夺男配角、女配角奖。《米纳里》的韩国女星尹汝贞、《杀戮战场》拥有柬埔寨与华人血统的吴汉润,以及《樱花恋》的日本梅木三吉等曾夺奥斯卡配角的奖项,在金球奖已获肯定的关继威以大热声势夺下男配。关继威的父母是来自越南的华人,他是童星出身,曾演出Steven Spielberg(史提芬司匹堡)的《夺宝奇兵之魔宫传奇》(Indiana Jones And The Temple Of Doom),也到台湾拍过电影《糊涂妙贼小神偷》等,但星途不顺遂,转行担任幕后特技指导与助理导演。他一度苦到没钱缴医保,最近几年才重回银幕前。因成龙没接演,他才能饰演杨紫琼的无厘头丈夫,得以熬出成绩。杰米李柯蒂斯出道超过46年,也是首次入围奥斯卡与得奖,片中演出给杨紫琼一家制造麻烦的税务局职员。

《天马行空》是本届奥斯卡大赢家,入围11项夺七项,除了影后、男配角、女配角,关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)夺最佳原著剧本奖、最佳导演奖。影片也夺最佳电影、最佳电影剪辑。关家永也是继李安与赵婷后,第三个夺奥斯卡最佳导演的华人。《天》目前在本地公映。

另外,德国与英美联制的《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)夺四个奥斯卡奖,包括最佳国际电影奖等。此片在Neflix播出。