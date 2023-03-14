范冰冰挤入奥斯卡5美 女神卡卡素颜临时登台高歌

（综合讯）华人女星范冰冰、美国女星Lady Gaga（女神卡卡）和Jessica Chastain（杰西卡查斯坦）、澳大利亚女星Cate Blanchett（姬蒂班查）、古巴女星Ana de Armas（安娜德阿玛斯）被台湾媒体选为“红毯五美”。

因逃税风波沉寂五年的范冰冰，相隔10年再度踏上奥斯卡红毯。她穿上银色金葱战袍，低胸设计展露好身材，草绿色浮夸袖子气势尽显。范冰冰2022年10月获得第27届釜山国际电影节的杰出亚洲演员大奖时，曾喊话“我们明年见”，被外界解读为预告复出进度。她主演的同志片《绿夜》入围2023年柏林影展“万象大观”项目，如今又踏上奥斯卡红毯，看得出很努力重返大银幕。

女神卡卡以《捍卫战士：独行侠》主题曲“Hold My Hand”入围最佳电影歌曲，顶着烟燻妆、红唇，以一袭全黑透视马甲战袍现身，散发冷冽又高贵的气质，再度成为红毯焦点。她因赶拍《小丑2》，没有足够的时间排练，婉拒上台演唱，但中场她突然素颜换上轻便T恤破洞牛仔裤坐在舞台，以几乎清唱的方式，让全场听得如痴如醉，大赞“被治愈了”“好好听”。

影后大热姬蒂班查穿着蓝黑灯心绒曳地晚装，优雅如昔。安娜德阿玛斯在《金发梦露》（Blonde）扮演一代性感女神玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）角逐影后，以低调华丽、不失性感的造型吸睛。杰西卡查斯坦穿香槟色拼接黑色绒布V字华服，小露酥胸。

甄子丹无惧抵制出席

另外，甄子丹带着老婆汪诗诗走香槟色地毡，十分恩爱。甄子丹上台介绍获最佳原创歌曲提名的《天》“This is a Life”，以流利英语说自己作为动作电影人不能预计下一分钟会发生什么，因为下一分钟手指可能会变“香肠手指”，令观众大笑。

甄子丹日前受访称，香港反送中运动不是抗议而是“暴动”，引发抗争者在网站change.org发起联署，呼吁奥斯卡不要邀请甄子丹担任颁奖嘉宾，获得超过10万人响应。当天有不少示威者在颁奖典礼场外抗议甄子丹登台，但美国警方特别加强外围戒备，周围多条街道因此被封锁。